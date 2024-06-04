台中公園日月湖7日內2浮屍 警局加強防制避免模仿

台中公園日月湖7天內發現2具浮屍，市議會警消環衛委員會今關注討論，市議員張芬郁要求警察局有所作為，不是安全維護或預防，以免台中地標成為「命案現場」，局長李文章表示已研擬加設欄杆、告示牌、調整監視器方向等措施，阻止投湖模仿效應。

張芬郁說，台中公園5月27日發現一具50多歲女性浮屍，6月2日再發現一具60多歲男性浮屍，7天內出現2具浮屍，嚇壞民眾，外界議論紛紛。

台中市議會警消環衛委員會今審查議案，張芬郁和多位議員要求警察局積極防範，阻止台中地標成命案現場，成為投湖仿傚地點。

警察局長李文章說，2名死者都因故投湖，不是刑案，除派出所加強巡邏，警察局和建設局研議在容易失足的危險地點加設欄杆，阻止民眾落湖。另監視器拍到落水民眾走向湖邊，但沒拍到落水情形，將調整監視器拍攝位置，同時加設安全提醒告示牌。

李文章表示，他在基隆港警所服務，曾連續發生5件尋短意外，確實必須加強防範，避免出現模仿效應。

另有議員建議日月湖大規模清淤，避免湖底爛泥讓民眾落水時愈陷愈深，李文章表示，會和主管單位討論是否有清淤需要。 台中公園一周內出現2具浮屍，警察局加強措施防止模倣。圖／市府提供

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