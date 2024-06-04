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曳引車台64線廢土掉落一公里 警依法開罰送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一輛曳引車昨晚行經台64線高架道路，疑似車斗門損壞，導致載運廢土沿途滲漏一公里。警方獲報派員協助交管，曳引車司機通知公司協助，6小時後清理乾淨，恢復順暢通行。新莊警方指出，依法對曳引車司機開單舉發，另依公共危險罪嫌函送法辦。

據了解，紀姓男子（26歲）昨天晚上10時許開著曳引車，從北市一處工地載運廢土到新竹某處廢土清理場。不料，途中行經新北市台64線13.5公里處，疑因車斗後門損壞封箱故障，導致廢土從車斗滲漏1公里，紀男自行發現趕緊把車停放在五股交流匝道前槽化線上，旋即打電話通知公司協助。

警方獲報派員趕抵現場實施交通管制，紀男見警到場趨前指稱，因曳引車斗後門損壞，導致廢土是從他車斗後滲漏，已主動聯繫公司協助，並請鏟土車及清洗車至現場排除落土、清洗路面，今天凌晨4時50分清理完畢，恢復順向通行。

警方指出，有關紀男所載運貨物滲漏違規，分局已依道路交通管理處罰條例第30條第1項開立舉發單，依法罰處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。另依公共危險罪嫌函送紀男法辦。

曳引車昨晚行經台64線高架道路，疑車斗門損壞，導致載運廢土沿途掉落一公里，警依法開罰，另依公共危險函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
曳引車昨晚行經台64線高架道路，疑車斗門損壞，導致載運廢土沿途掉落一公里，警依法開罰，另依公共危險函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
曳引車昨晚行經台64線高架道路，所載運廢土沿路滲漏一公里，今天凌晨已清理乾淨。記者曾伯愷／翻攝
曳引車昨晚行經台64線高架道路，所載運廢土沿路滲漏一公里，今天凌晨已清理乾淨。記者曾伯愷／翻攝
曳引車昨晚行經台64線高架道路，疑車斗門損壞，導致載運廢土沿途掉落一公里，警依法開罰，另依公共危險函送法辦。記者曾伯愷／翻攝
曳引車昨晚行經台64線高架道路，疑車斗門損壞，導致載運廢土沿途掉落一公里，警依法開罰，另依公共危險函送法辦。記者曾伯愷／翻攝

新竹 曳引車

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