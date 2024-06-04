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高雄大寮深夜傳巨響 奥迪轎車撞翻車毀人傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區昨天深夜傳出撞擊巨響，羅姓男子駕駛奧迪雙門轎車，疑高速撞及路邊水泥墩翻覆，四輪朝天，轎車車頭幾乎全毀，羅姓男子受傷自行脫困，附近居民也被巨響嚇醒。確實肇事原因由警方調查中。

據了解，昨天深夜11時35分，羅姓男子（25歲）駕駛奧迪轎車，沿高雄市大寮區正氣路行駛，突然擦撞路邊水泥墩，轎車翻覆，羅姓男子自行脫困。由於轎車撞擊時傳出巨響，居民也被嚇醒，外出查看，見轎車四輪朝天，幸沒造成其他用路人傷亡。

林園警分局員警據報，趕到車禍現場，發現羅男已爬出車外，全身多處擦挫傷，將他送醫後已無大礙。警方對羅酒測，未測出酒精反應，羅男稱煞車失靈才撞上水泥墩，確實肇事原因由警方調查。

羅姓男子駕駛奧迪轎車，在高雄市大寮區撞翻車。記者林保光／翻攝
羅姓男子駕駛奧迪轎車，在高雄市大寮區撞翻車。記者林保光／翻攝

奧迪 酒精 高雄市

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