中捷砍人事件後…警啟動第二階段因應 單警配隨車員

台中捷運在上月21日發生洪姓男子持刀砍人案，釀二人受傷，市長盧秀燕今天在市府表揚當時在車內有功的9名乘客，台中市警局在案發後啟動「班班有雙警」的策進作為，本月2日起，不再由保四警力支援，全由市警局警力因應，啟動第二階段作法，車廂改為單警配有辣椒水的隨車員配置，若該班無隨車員，則仍維持雙警配置。

台中市警局因上月21日中捷砍人案，展開相關策進作為，第一階段從上月22日至本月1日，採取捷運車廂內「班班有雙警」的警力配置，由捷運警察隊、分局、大隊、保四總隊警力支援11日，總動用警力數2559人次，共計防護1,424車次。

本月2日開始，展開第二階段警力配置，改為警力1名，搭配中捷公司隨車員1名（均配有防護型噴霧器），執行列車安全維護，執行至6月8日，共計7日；班班列車全程有警察勤務，計至6月8日已達18日，第二階段若車廂內無隨車員，則維持雙警配置，第三階段自6月9日起，視中捷運量情形，滾動檢討後續勤務規畫。

台中市警局表示，另外捷運沿線的分局會加強巡守密度，由捷運沿線管轄6個分局、11個派出所，每日在捷運營運時段，加強每班次巡邏捷運站巡守密度，增加見警率，以安定民心，原則上兩小時一次。

另外有關民代質詢捷警在案發後搭乘計程車趕赴一事，原捷運警察隊配有3輛警用機車，案發後再由市警局移撥15輛警用機車，讓「站站有警車」，為避免重大事故發生後中捷啟動停駛機制，已在全線18站預置警用機車，提升捷運警察於各捷運站間移動的機動性。

台中市警局捷運警察隊表示，捷警每月會模擬各種狀況演練、每季與分局辦理攔查圍捕演練，中捷公司則是每季與消防局、市警局辦理狀況模擬演練。