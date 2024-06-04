影／新北中巴恐怖鬼切 小黃神閃避衝進加油站驚險畫面曝光

新北市八里區龍米路昨天傍晚有1輛中型巴士，疑未注意前方已經塞車，即將追撞才猛然切換車道，右後側的計程車險些撞上，緊急衝進路旁加油站閃躲，後方機車也都急煞避過，差點釀成連環車禍，網友不禁稱讚小黃司機反應也太好！

據了解，八里區龍米路一段往五股方向獅子頭路段，向來就是極易塞車的交通瓶頸。有機車騎士將行車記錄影像上傳網路平台，畫面顯示是昨天傍晚近6時，1輛中型遊覽車行駛內側車道，即將追撞前方堵塞車陣才瞬間向右變換車道。

外側車道當時有1輛計程車和數輛機車，速度都不算慢，恰巧路旁有1個加油站，計程車急煞向右轉進站內、避開大型招牌和水泥電線桿，行雲流水般兜了小半圈又開出加油站，計程車後方3輛機車也都急煞，所有車輛均及時避過，差點釀成連環追撞。