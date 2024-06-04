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行車糾紛！矽利康膠槍對決空氣槍 他輸了騎車跑了

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，沈男持空氣槍比畫嗆聲，沈男不甘示弱氣拿矽利康膠槍扔擲，雙方沿路追逐至成福路一家連鎖超商內，爆發激烈肢體衝突，沈男空氣槍掉地雙雙掛彩被警逮捕，依法送辦。

據了解，沈姓男子（22歲）在夜市擺攤維生。上個月28日下午2時許，騎乘機車經過新北市三峽區溪東路，見徐男（51歲、工）駕駛一輛小貨車臨停在白線上，沈男認為徐男刻意擋道，人車繞過貨車後轉身口出穢語嗆罵徐男「開甚麼車！」

徐男被突來穢罵衝出車外理論，沈則騎機車飆速離開。徐男上車加快油門追去，直到辭修高中前攔下沈男機車，雙方爆發口角。過程中沈掏出一把空氣槍，對著徐男揮舞嗆罵，徐男不甘示弱拿出一把工作用矽利康膠槍，往著沈男身上丟去。

就這樣，雙方一路沿著溪東路追逐至成福路一家連鎖超商內，引爆激烈肢體衝突。沈男二度掏出空氣槍比畫，徐男再拿出矽利康膠槍「對峙」最後沈男空氣槍掉落在地，兩人扭打一塊雙雙掛彩。

三峽警方獲報派趕抵，查扣沈男攜帶空氣槍及一把折疊刀，帶回沈、徐兩男查辦，偵詢時，沈男喊冤是徐男擋路在先，他一時氣不過才亮槍嗆對方，反控徐男沿路逼車，害沈差點撞到電線桿。

徐男則說車停路莫名被嗆，想找對方理論，卻被對方拿槍比劃，才會追上去討公道、報警。雙方互告傷害，警詢後依傷害、恐嚇及強制等罪嫌移送兩男法辦。

沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝
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沈、徐兩男上個月底在新北市三峽區發生行車糾紛，各自拿出空氣槍、矽利康膠槍比畫嗆聲雙雙掛彩，被扭送法辦。記者曾伯愷／翻攝

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