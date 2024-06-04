台9線測速照相遭撞歪 疑疲勞駕駛釀禍自撞

台9線花蓮富源到瑞北路段道路寬大筆直，用路人容易超速，去年警方在248公里處，設置固定測速照相設備。今早有休旅車駕駛疑似疲勞駕駛，沒有注意前方路況，車輛往左偏移撞上測速照相機，導致照相機與變電箱損毀，駕駛沒有大礙，詳細的肇事原因待警方調查。

鳳林警分局指出，30歲林姓男子今早7時許駕駛休旅車，行經台9線瑞穗富源到瑞北段時，在248.3公里處，車輛直接開上安全島撞壞測速照相機、變電箱，造成車頭全毀，好在駕駛有繫安全帶，僅有擦挫傷，送醫治療沒有大礙。

台9線縱谷段拓寬後，245公里處至253公里處富源到瑞北段，採無防護式中央分隔綠帶設計，警方統計2019年8月至去年底，發生8件死亡車禍，共有近90件傷亡車禍。因此，花蓮縣警察局爭取經費，去年初在台9線248.1公里處及250.8公里處，分別設置固定測速照相設備。其中250.8公里處瑞北段測速照相設備啟用不到1年，取締件數達2萬多件，成為花蓮測速王。