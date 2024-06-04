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影／新竹酒客刺傷店員慘遭反擊 2酒客濺血躺地哀嚎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市前天凌晨3時某酒店發生糾紛濺血案，據了解，3名酒客前往酒店消費，買單時與店家發生糾紛，未料陳姓酒客竟拿出彈簧刀刺傷員工，其他員工見狀，也到廚房拿菜刀回擊，造成3名員工及2名酒客受傷送醫。警方獲報後，立即啟動快打警力，並陸續帶回12名相關涉案人，全案訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

有民眾投稿至「黑色豪門企業」爆料，監視器拍下一群人走進酒店包廂中，對方先把小姐請出來後，包廂內開始大亂鬥，過程仍有不少人進來勸架，最終2名男子全身是血，分別躺在地上和擔架上哀號。

另外一段畫面只見一名黑衣男子全身是血，躺在擔架上哀號，一旁也有一位白衣民眾全身是血躺在一旁，一旁刑警追問發生原因，只見黑衣男子痛苦回應。

新竹市警一分局表示，6月2日4時8分接獲119轉報北大路有打架糾紛，立即啟動快打警力前往處理，並將傷者協助送醫，同時報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦。警方至當日晚間10時止，已將相關涉案人共計12人全數查緝到案，全案訊後將依殺人未遂罪嫌偵辦。

警方強調，本案已報請檢察官指揮偵辦，網路所流傳之影片發生原因及過程涉及偵查不公開，不便說明。

警方將持續針對易滋事之不法處所、店家加強臨檢掃蕩，絕不容許脫序行為發生，對於不法暴力分子，一定嚴辦到底，絕不寬貸，以維持社會治安，保障民眾安全。

黑衣男子渾身是血，躺在擔架上哀號。圖／取自社群黑色豪門企業
黑衣男子渾身是血，躺在擔架上哀號。圖／取自社群黑色豪門企業
白衣男子渾身是血，躺在地上哀號。圖／取自社群黑色豪門企業
白衣男子渾身是血，躺在地上哀號。圖／取自社群黑色豪門企業
監視器拍下衝突畫面，一群人闖進包廂內大亂鬥。圖／取自社群黑色豪門企業
監視器拍下衝突畫面，一群人闖進包廂內大亂鬥。圖／取自社群黑色豪門企業

新竹 殺人 酒店

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