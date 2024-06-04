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苗栗男子持鐵棍砸毀廟門窗 社區頭痛憂人身安危

中央社／ 苗栗縣4日電

苗栗縣一名男子持鐵棍闖入竹南鎮聖福宮砸毀門窗、公告欄玻璃，遭警方帶回。地方人士指出，男子常精神不穩、言行失序，讓社區頭痛，憂心影響居民人身安危。

苗栗縣警察局竹南分局今天表示，3日下午接獲民眾報案稱，竹南鎮公教路有不明男子砸毀社區公布欄和宮廟門窗玻璃，並於附近叫囂，竹南派出所員警趕赴現場，但已不見人影。

員警調閱監視器，從影像中發現，男子手持鐵棍來到宮廟廣場，不顧一旁還有正在遊玩休憩的孩童、老人家，直接對著門窗猛砸，連公布欄的玻璃也不放過，經在附近巡邏查緝，發現這名男子已返家，並起獲遭棄置的作案鐵條，將男子查緝到案說明，廟方損失金額尚待估計。

附近居民指出，這名黃姓男子精神疑似異常，不時出現情緒失控舉動，還會從自家樓上，朝左鄰右舍的屋頂和馬路丟擲石頭和棍棒，地方都很頭痛，不勝其擾，「這次只是財物受損，擔憂下次會不會危及人身安全」。

竹南分局提醒，遇有攻擊傾向或精神狀況異常等行為人，應避免近身接觸或以言語刺激，若行為人有自傷、傷人或有公共危險等行為者，立即撥打「110」報案電話或「119」救護專線，由警消人員到場協助，以避免發生危險。

苗栗縣 頭痛

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