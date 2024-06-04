計程車司機竟是通緝犯 拒檢連撞9機車遭噴辣椒水就逮

新北市53歲劉姓計程車司機日前因涉及毒品案遭通緝，卻仍開著掛假車牌的計程車載客。昨天深夜11時許劉男行經板橋時遭海山警方攔查，竟拒檢逃逸被警方通報攔截圍捕。板橋警方獲報在浮洲橋上發現劉男蹤跡，最後追至樹林區光榮路1處死巷後順利將劉男逮捕，詢後依公共危險、妨害公務、毒品通緝等罪嫌移送。

據了解，板橋分局沙崙派出所警員昨天深夜11時許接獲海山分局通報，有1名劉姓計程車司機是毒品通緝犯，且一路違規拒檢逃逸。沙崙所警員巡邏經過浮洲橋時發現劉男車輛蹤跡立即上前追緝，不料劉男仍加速逃逸，過程中還撞倒了9輛機車，最後駛入樹林區光榮路1處死巷後因無路可逃遭警方逼停。