影／宣導萬安47號演習 AI主播小祥帥哥搶眼亮相

搭上AI流行熱潮，台南市警方今天聘請了一名主播小祥，這名主播年紀輕輕、外型亮眼、口條清晰，不過它不是真人，是AI生成的電腦虛擬化身，協助宣導這次萬安47號演習，相關影片並PO在台南市警二分局臉書粉絲專頁。

AI主播宣導此次113年南部地區萬安47號演習，預訂於7月25日下午1點30分至下午2點舉行，台南市將擇中西區、新營區驗證民眾實際進入防空疏散避難設施，置重點於防空疏散避難設施配合防空警報主動開啟，以符戰時景況；中西區、新營區轄內防空疏散避難設施所有人如管理委員會、保全或住戶聽聞防空警報應主動開啟地下室車道鐵捲門或柵欄供周邊民眾就近實施避難。

民眾可運用手機下載「警政服務APP」及運用「消防防災e點通」或連結台南市政府警察局官網「防空避難專區」查詢防空疏散避難設施。視障朋友請開啟手機talkback(Android)、voiceover(ios)語音功能Be My Eyes請求協助，行動不便者請提早或請人協助實施避難。