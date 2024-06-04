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高雄轎車被砸原來冷氣鐵架惹禍 警調畫面嚇出冷汗

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區1輛轎車停在路邊，今天清晨，車主發現引擎蓋受損並留著鐵屑，報警處理。員警發覺，疑是旁邊大樓住戶裝在外牆的冷氣鐵架脫落，擊中轎車；調閱大樓監錄系統畫面，驚覺鐵架掉落時，旁邊還有1名路人，幸好沒遭鐵架擊中。

鳳山警分局成功派出所今天清晨6時許據報，廖姓男子（48歲）的轎車停鳳山區鳳東路，引擎蓋被砸損，引擎蓋還留有鐵屑。

員警訪查，調閱周邊監視器，發現昨天晚間6時，大樓3樓外牆的廢棄冷氣鐵架掉落，才砸中轎車的引擎蓋，未造成傷亡。不過，鐵架掉落時，相隔約5公尺處，正好有1名路人在旁邊打電話，幸沒被鐵架擊中，否則後果不堪設想。

警方通知裝設鐵架的3樓屋主陳姓男子（49歲），確認是他家原本所裝置的冷氣鐵架，已廢置沒放冷氣室外機，陳男也致電向車主聯繫道歉，約定協調賠償。警方呼籲，應隨時留意住家外附掛冷氣及支架是否穩固，以免衍生意外事故。

高雄大樓冷氣廢置的鐵架（紅色框處）掉落，砸損轎車。記者林保光／翻攝
高雄大樓冷氣廢置的鐵架（紅色框處）掉落，砸損轎車。記者林保光／翻攝

冷氣室外機 車主

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