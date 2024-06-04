澎湖39歲女警陳屍租屋處 死因待調查釐清
澎湖縣馬公警分局昨晚發生憾事，39歲黃姓女警昨天中午身體不適請假，獨自返回租屋處休息，晚間友人前往探視，發現黃女已經失去生命跡象倒臥住處，送醫後宣告不治。警方說明，黃女身上無明顯外傷，無他殺之嫌，生前因健康因素調任內勤職務，詳細死因要進一步調查釐清。
黃姓女警家住高雄，105年警員特考班畢業，107年分發至馬公分局，曾待過派出所及警備隊，目前擔任內勤行政工作，未婚。
警方表示，黃女昨中午身體不適，請假返回住處休息，晚間19時12分，林姓友人前往馬公市石泉里租屋處探望，發現黃女身體有異，緊急向119報案請求救護。
黃女平時工作認真，生活作息正常，且與同事相處融洽，不過近年來因身體因素需要休養，考量健康因素將她調至內勤上班，以利後續追蹤治療。
馬公分局副分局長李明典表示，全體同仁深表難過，報請檢察官相驗釐清案情，另全力協助黃員家屬治喪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言