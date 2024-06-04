澎湖馬公女警倒臥租屋處 送醫不治死因待釐清
馬公警分局黃姓女警昨晚被人發現倒臥在租屋處，雖送醫急救，仍宣告不治，警方將報請檢察官相驗，釐清死因並協助爭取後續撫卹。
馬公分局發布新聞表示，黃姓女警昨天上午至分局如常上班，中午因身體不適，請假返回馬公石泉租屋處休息，不料晚間7時12分，林姓友人發現黃女身體狀況有異，緊急向119報案請求救護，送醫急救後，仍宣告不治。
馬公副分局長李明典表示，家住高雄的黃姓女警，105年警員特考班畢業，107年分發至馬公分局服務迄今，平時工作認真、勤務落實，作息正常，與同事相處融洽，唯近年因個人健康因素，調整至分局擔任內勤工作，不幸在昨天傳出意外，除報請檢方相驗外，也通知在台家屬前來協助處理。
馬公分局表示，對黃姓女警的意外深表難過，分局長呂文廷也指示全力爭取相關撫卹和協助家屬後續治喪事宜。
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