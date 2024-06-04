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七旬老翁好心要助女網友脫離軍旅生活 差點被騙23萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

72歲楊姓老翁透過臉書認識自稱住在國外戰地服務的女網友並加LINE好友，女網友自稱是在國外戰地服務，謊稱要脫離軍旅生活來台灣，但需楊先行匯款23萬元的機票錢到指定帳戶，一到即台灣就會給老翁2億美元。楊昨到台南市某銀行要匯款，行員警覺有異報警攔阻，保住他辛苦積蓄。

台南市警二分局民權派出所警員黃浩庭、李美慧，昨天上午9點多接獲民生路某銀行行員通報，楊姓老翁急欲匯款幫助住在國外戰地服務的網友代墊機票錢，行員擔心老翁遭到詐騙，立即通報警二分局民權所員警到場協助。

據了解，72歲楊姓老翁透過臉書，結識自稱住在國外戰地服務的女網友並加LINE好友，女網友自稱是在國外戰地服務，謊稱要脫離軍旅生活，從國外戰地來台灣與楊姓老翁見面並共同生活，但需楊先行匯款23萬元的機票錢到指定帳戶，一到即台灣就會給老翁2億美元。

楊姓老翁說，國外戰地服務的教會女網友真心要來台灣與他一起生活的，所以銀行一開車就急匆匆至前往匯款，要供其買機票來台灣使用。

黃浩庭、李美慧，向老翁解釋此為詐騙慣用伎倆，並以近期類似被詐騙的報導讓其觀看，經警員細心說明後，楊才恍然大悟，頓時失魂落魄從情海中驚醒，並感謝警方的協助。

楊姓老翁遭到網路交友詐騙，台南市警二分局警員黃浩庭及時勸阻保住他23萬元。記者黃宣翰／翻攝
楊姓老翁遭到網路交友詐騙，台南市警二分局警員黃浩庭及時勸阻保住他23萬元。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，要誘騙楊姓老翁匯款行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容，要誘騙楊姓老翁匯款行騙。記者黃宣翰／翻攝

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