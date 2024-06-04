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8旬婦吃飯噎到昏迷無心跳 巡邏警目睹CPR送醫搶回一命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區一名84歲許姓老婦，昨下午在家吃東西噎到喘不過氣，外籍看護一時不知所措，急忙跑到鄰居家敲門求助，員警巡邏經過見狀上前關心，隨即前往老婦家中實施CPR並通知救護人員到場，所幸老婦經送醫後無生命危險，家屬感謝警方的及時協助。

大園分局新坡派出所員警昨下午1點多巡邏行經新華路二段時，發現一名外籍看護急忙跑到鄰居家門口敲門，隨後又跑回其住處，似乎需要遇到困難需要幫忙，員警立即上前關心。

外籍看護慌張地向警方表示，她的照護對象許姓老婦吃東西不小心噎到，喘不過氣倒在地上，她非常著急不知該如何是好。員警得知後趕緊進屋查看，只見老婦倒在地上，四肢冰冷且無呼吸心跳，員警立即通報119並持續實施CPR急救，不久後老婦恢復微弱的呼吸心跳，救護人員也及時到場接手救援。

老婦經送醫搶救後已脫離險境恢復意識，持續住院觀察，家屬也特別到派出所致贈水果向員警表達謝意，感謝熱心的員警及時救援，才讓母親能夠平安無事，直呼「有警察真好」。

桃園觀音一名84歲許姓婦人，昨在家吃東西噎到導致昏迷失去心跳，巡邏員警目睹急忙CPR並打119。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名84歲許姓婦人，昨在家吃東西噎到導致昏迷失去心跳，巡邏員警目睹急忙CPR並打119。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名84歲許姓婦人，昨在家吃東西噎到導致昏迷失去心跳，巡邏員警目睹急忙CPR並打119。記者周嘉茹／翻攝
桃園觀音一名84歲許姓婦人，昨在家吃東西噎到導致昏迷失去心跳，巡邏員警目睹急忙CPR並打119。記者周嘉茹／翻攝

外籍看護 老婦 鄰居

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