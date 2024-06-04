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影／重演新屋、茄萣火災悲劇 晴空匯殉職2勇消不在管制站名單

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市「晴空匯」高樓火警，消防員李詠真、周立鑫不幸殉職。時代力量新竹市議員蔡惠婷今天召開記者會質疑，當天的管制站並沒有兩名殉職消防員的名牌，令人震驚，顯示火場管理大有問題。新竹市消防局長李世恭今天在議會答詢表示，正調查兩位殉職同仁名字為何不在管制站上。

蔡惠婷指出，據她了解，消防員救命器會響，表示名牌和插銷有拔出來，究竟交給誰、為何沒在管制板上，應調查清楚。

蔡惠婷說，2015年桃園新屋大火、2018年高雄茄萣火災，都有殉職消防員未在管制板上的問題，如今近十年過去，依然重蹈覆轍，實在令人難以接受，凸顯過去新竹市指揮官、安全官的訓練恐未落實。

據當天搶救的基層消防員透露，當天情況非常混亂，現場3個安全管制官，要對口300多戶搜救資訊，還有要分心安撫民眾的不安，且在大樓內的家屬，紛紛透過社區群組求救，不少逃出室外的親友拿著求救內容到處找管制官尋求幫助。

「雖可明白家屬擔心的心情，但不斷求助的行為，已經嚴重影響救災調度。」該名消防員表示，安全官還要同時記錄求救需求，無法專心處理管制，最後才拉起封鎖線隔開民眾與救災工作。

新竹市議員蔡惠婷今天召開記者會質疑2名殉職消防員，為何不在管制站名單上。記者黃羿馨／攝影
新竹市議員蔡惠婷今天召開記者會質疑2名殉職消防員，為何不在管制站名單上。記者黃羿馨／攝影

新竹 時代力量 消防員

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