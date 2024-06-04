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花蓮台9線測速桿王「被擊落」 駕駛自撞無大礙

中央社／ 花蓮縣4日電

省道台9線248K今天發生車禍，林姓男子駕駛自小客車自撞測速照相桿再撞變電箱，車輛起火，警消獲報將受困林男救出送醫，幸無大礙；被撞測速照相桿曾登測速王，引發鄉民議論。

警方初步調查，30歲林男駕車沿台9線北往南行駛，行經248.3K處瑞穗鄉富源段，不明原因先撞擊測速照相桿，滑行再撞擊變電箱，造成身上多處擦挫傷，經送醫治療後無大礙。林男有合格駕照、酒測值0，詳細肇事原因待警方調查，以釐清肇事責任。

省道台9線縱谷段拓寬後，花蓮富源到瑞北段路線筆直經常發生車禍，警方去年2月在台9線248.1公里處及250.8公里處分別設置固定測速照相設備，取締數萬件違規，成為花蓮縣內測速桿王。

花蓮縣警察局指出，已加裝測速警示牌提醒駕駛減速慢行，呼籲民眾行車應依號誌及速限行駛，確保安全。

測速 花蓮 車禍

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