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影／台中婦人闖紅燈牽狗過馬路…開車男險撞上爆粗口

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名婦人昨天牽狗行經北區行人穿越道時闖紅燈，當時綠燈通行的汽車駕駛險撞上，氣得爆粗口。圖／摘自社會事新聞影音
台中市一名婦人昨天牽狗行經北區行人穿越道時闖紅燈，當時綠燈通行的汽車駕駛險撞上，氣得爆粗口。圖／摘自社會事新聞影音

台中市一名婦人在3日牽狗步行經過北區崇德路的行人穿越道時，違反號誌通行，當時綠燈行駛的一名開車駕駛，被婦人與突然衝出的狗嚇到，氣得爆粗口，影片上傳網路社群後，引發議論，第二警分局表示，此案未接獲民眾檢舉，但婦人的行為，已違反道交條例規定，最高可罰600元。

第二警分局表示，網路社群「社會事新聞影音」在近日流傳一段影片，影片中一名婦人牽狗在3日步行經過北區崇德路與梅亭街口時，因闖紅燈及疏縱寵物於道路奔走，險遭路過車輛撞上，該名轎車駕駛還氣得爆粗口。

第二警分局指出，此案尚未接獲有民眾報案或檢舉的紀錄，不過依照道交條例規定，行人不依標誌、標線、號誌指示或警察指揮，可罰500元罰鍰；另外，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。至於車輛因行人闖紅燈不得已無法停讓部分，得以勸導，免舉發。

第二警分局長周俊銘強調，為了維護各用路人的安全，將持續加強交通違規宣導及取締工作，提醒民眾遵守交通規則，確保人車安全。也呼籲民眾，請行人遵守交通號誌，切勿闖紅燈，並妥善看管寵物，以免造成交通事故，保護自己及他人的安全。

台中市一名婦人昨天牽狗行經北區行人穿越道時闖紅燈，當時綠燈通行的汽車駕駛險撞上，氣得爆粗口。圖／摘自社會事新聞影音
台中市一名婦人昨天牽狗行經北區行人穿越道時闖紅燈，當時綠燈通行的汽車駕駛險撞上，氣得爆粗口。圖／摘自社會事新聞影音

寵物 影片 行人

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