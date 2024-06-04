詐團網路投資廣告高雄婦受騙350萬 警扮外送員抓人
高雄李姓婦人誤入詐騙集團的Line群組，又誤信群組內的「財經專家」，近3個月陸續由佯裝投資公司理財專員，收走她的350萬元投資款。警方喬裝外送員逮捕詐團車手，依詐欺與違反洗錢防制法罪嫌移送法辦。
據了解，李婦（63歲）3月間在網路看到廣告連結，便加入廣告上的Line投資群組，群組內「財經專家」以內線交易等話術騙李婦上當，直到5月底，李婦先後面交7次投資款給詐團車手，共遭騙350萬元。李婦想獲利了結，不料無法順利領出投資款，對方稱要繳手續費120萬元才能領錢，李婦才驚覺受騙，向高雄市警前鎮分局報案。
警方根據李婦人提供的訊息，發覺詐團要約她再交款，立即成立專案小組，得悉對方約李婦6月1日在前鎮區漁港路交款，喬裝外送員在交款地點附近埋伏，趁謝姓男子（29歲）出面取款，立即擁上制伏謝男，查扣多張偽造的投資公司工作證，將全案移送法辦。
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