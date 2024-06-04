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酒醉男亂入搭聊又嗆聲 慘遭安全帽砸頭倒地告傷害

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

潘姓男子昨傍晚與友在新北新莊閒聊，田男酒醉路過上前攀談又嗆聲，潘男不滿怒拿安全帽朝著田男頭、身揮砸，導致田男摔倒在地。警方獲報到場雙方早已離去，調閱監視器畫面通知田男到派出所說明，並於兩小時後循線逮捕潘男，依法究辦。

據了解，潘姓男子（27歲）昨天傍晚5時許與友人在新北市新莊區四維路150巷口聊天，不料，田男（37歲）喝得酩酊大醉搖晃經過亂入搭話聊天，潘男與友不認識田男，雙方爆發口角，田男出言嗆聲。

潘男不悅拿起一頂安全帽，朝著田男身體、頭部揮砸數下，直到田男摔倒在地才氣憤離去。轄區警方獲報趕抵雙方早已離去，經調閱監視器畫面，於昨晚7時30分左右通知田男到派出所說明，田男提告傷害，警循線在四維路逮捕潘男查辦，警詢後依傷害罪嫌送辦。

潘男不滿田男酒醉亂入搭話，怒拿安全帽砸田男倒地，挨告傷害。記者曾伯愷／翻攝
潘男不滿田男酒醉亂入搭話，怒拿安全帽砸田男倒地，挨告傷害。記者曾伯愷／翻攝
潘男不滿田男酒醉亂入搭話，怒拿安全帽砸田男倒地，挨告傷害。記者曾伯愷／翻攝
潘男不滿田男酒醉亂入搭話，怒拿安全帽砸田男倒地，挨告傷害。記者曾伯愷／翻攝
潘男不滿田男酒醉亂入搭話，怒拿安全帽砸田男倒地，挨告傷害。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》
潘男不滿田男酒醉亂入搭話，怒拿安全帽砸田男倒地，挨告傷害。圖／臉書《愛新莊我是新莊人》

安全帽 監視器

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