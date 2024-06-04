酒醉男亂入搭聊又嗆聲 慘遭安全帽砸頭倒地告傷害
潘姓男子昨傍晚與友在新北新莊閒聊，田男酒醉路過上前攀談又嗆聲，潘男不滿怒拿安全帽朝著田男頭、身揮砸，導致田男摔倒在地。警方獲報到場雙方早已離去，調閱監視器畫面通知田男到派出所說明，並於兩小時後循線逮捕潘男，依法究辦。
據了解，潘姓男子（27歲）昨天傍晚5時許與友人在新北市新莊區四維路150巷口聊天，不料，田男（37歲）喝得酩酊大醉搖晃經過亂入搭話聊天，潘男與友不認識田男，雙方爆發口角，田男出言嗆聲。
潘男不悅拿起一頂安全帽，朝著田男身體、頭部揮砸數下，直到田男摔倒在地才氣憤離去。轄區警方獲報趕抵雙方早已離去，經調閱監視器畫面，於昨晚7時30分左右通知田男到派出所說明，田男提告傷害，警循線在四維路逮捕潘男查辦，警詢後依傷害罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言