酒醉男亂入搭聊又嗆聲 慘遭安全帽砸頭倒地告傷害

潘姓男子昨傍晚與友在新北新莊閒聊，田男酒醉路過上前攀談又嗆聲，潘男不滿怒拿安全帽朝著田男頭、身揮砸，導致田男摔倒在地。警方獲報到場雙方早已離去，調閱監視器畫面通知田男到派出所說明，並於兩小時後循線逮捕潘男，依法究辦。

據了解，潘姓男子（27歲）昨天傍晚5時許與友人在新北市新莊區四維路150巷口聊天，不料，田男（37歲）喝得酩酊大醉搖晃經過亂入搭話聊天，潘男與友不認識田男，雙方爆發口角，田男出言嗆聲。