錄音檔外洩竹市消防局報警查洩密 「她」現身喊：來告
新竹市「豐邑晴空匯」高樓火警，消防員李詠真、周立鑫不幸殉職，消防局原稱兩人呼喊「Mayday」求救時未說明身分及受困位置，無法定位援救，但議員楊玲宜收到匿名提供的5段求救訊息，且最後一次明確說明身分和位置。新竹市消防局昨晚報警調查錄音檔為何會外流，議員楊玲宜也在臉書喊：「我就是那個最大洩密者，來告吧！」
新竹市消防局昨晚發出聲明表示，火警相關無線電通訊內容屬於公文書，該內容未經正式管道流出，已觸犯刑法第132條洩密罪，消防局當已向新竹市刑事警察大隊報案，積極查辦外流源頭。
對此昨天在議會質詢的議員楊玲宜，今天也在臉書上貼文：「我就是那個最大洩密者，都是我提供。來告吧！」
新竹市議員蔡惠婷今天也召開記者會表示，消防局現在要做的事不應該是一直在解決提出問題的人，而是要真正解決火場安全的相關重要問題。
蔡惠婷強調，希望消防局不要用扣假跟勤務調度、外宿及每日行政調查轟炸的方式去「處分」基層消防員。
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