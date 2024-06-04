吳桐潭移靈基隆今開放弔唁 羅福助跨海祭奠敬致花海

吳桐潭靈堂設於基隆田寮港，今起開放各界弔唁。記者張宏業／攝影

太陽聯盟精神領謝吳桐潭腎衰竭過世，享年75歲，昨天從新北板橋月陽會館移靈基隆田寮港六合停車場，現場靈堂已布置完成，今天將首度開放弔唁，由於吳桐潭是天道盟創始者之一，曾任立委的前天道盟主羅福助也致贈大片花海敬悼，偌大的靈堂上，羅福助三個大字相當顯眼，這也是羅福助因案滯留大陸遭通緝12年以來，首度以個人名義跨海祭奠，代表吳桐潭的江湖地位。

據了解，吳桐潭生前人脈遍及全台，且與不少藍綠政治人物交好，他往生後不少人都希望前往靈堂捻香，但家屬考量月陽會館場地太小，第一時間未對外開放，直到昨天完成移靈後，今天才開放各界人士前往弔唁，時間直到7月9日告別式，包括竹聯幫、四海幫、松聯幫等大咖級人物、藍綠立委、市議員、商界及演藝圈人士都會陸續到場致哀。

太陽聯盟昨天大陣仗出動超跑車隊與勞斯萊斯，將吳桐潭靈位移往發跡地基隆田寮港，途中勞斯萊斯車隊先轉往吳桐潭家鄉百福社區繞行，數百名鄉親站在路邊雙手合十迎靈，超跑車隊則是前往六合停車場靈堂一字排開等候，現場還有500名太陽聯盟成員列隊迎靈，場面相當浩大。

昨天傍晚靈車緩緩駛進六合停車場後，由吳桐潭二妹的兒子負責捧神主牌位進入靈堂，天道盟主「鐵霸」曾盈富率先捻香致意，太陽聯盟盟主黃天陽、副盟主麥可洪、「落褲」沈春雄待全台總會長成員都集合後，由黃天陽率領幹部雙手合十上香鞠躬致意，靈堂上的花海相當壯觀，左側邊清楚可見「羅福助敬輓」斗大字樣。