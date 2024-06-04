快訊

演講背板14支標的大漲 「黃仁勳類股」威力讓全網看傻眼

農藝網紅挑戰在家種草莓！收成果實又大又紅 入口瞬間爆笑反轉

搶到閃崩99%的波克夏A股也沒用 紐交所：交易通通無效

吳桐潭移靈基隆今開放弔唁 羅福助跨海祭奠敬致花海

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

吳桐潭靈堂設於基隆田寮港，今起開放各界弔唁。記者張宏業／攝影
吳桐潭靈堂設於基隆田寮港，今起開放各界弔唁。記者張宏業／攝影

太陽聯盟精神領謝吳桐潭腎衰竭過世，享年75歲，昨天從新北板橋月陽會館移靈基隆田寮港六合停車場，現場靈堂已布置完成，今天將首度開放弔唁，由於吳桐潭是天道盟創始者之一，曾任立委的前天道盟主羅福助也致贈大片花海敬悼，偌大的靈堂上，羅福助三個大字相當顯眼，這也是羅福助因案滯留大陸遭通緝12年以來，首度以個人名義跨海祭奠，代表吳桐潭的江湖地位。

據了解，吳桐潭生前人脈遍及全台，且與不少藍綠政治人物交好，他往生後不少人都希望前往靈堂捻香，但家屬考量月陽會館場地太小，第一時間未對外開放，直到昨天完成移靈後，今天才開放各界人士前往弔唁，時間直到7月9日告別式，包括竹聯幫、四海幫、松聯幫等大咖級人物、藍綠立委、市議員、商界及演藝圈人士都會陸續到場致哀。

太陽聯盟昨天大陣仗出動超跑車隊與勞斯萊斯，將吳桐潭靈位移往發跡地基隆田寮港，途中勞斯萊斯車隊先轉往吳桐潭家鄉百福社區繞行，數百名鄉親站在路邊雙手合十迎靈，超跑車隊則是前往六合停車場靈堂一字排開等候，現場還有500名太陽聯盟成員列隊迎靈，場面相當浩大。

昨天傍晚靈車緩緩駛進六合停車場後，由吳桐潭二妹的兒子負責捧神主牌位進入靈堂，天道盟主「鐵霸」曾盈富率先捻香致意，太陽聯盟盟主黃天陽、副盟主麥可洪、「落褲」沈春雄待全台總會長成員都集合後，由黃天陽率領幹部雙手合十上香鞠躬致意，靈堂上的花海相當壯觀，左側邊清楚可見「羅福助敬輓」斗大字樣。

據了解，為維護靈堂現場乾淨整潔，黃天陽昨晚指示必須設置「督察」隨時巡邏，在場守靈或接待的成員不得亂丟菸蒂與檳榔渣，且務必穿著黑西裝、打領帶，規矩嚴謹。

吳桐潭靈堂的花海是由前天道盟主羅福助跨海敬致。記者張宏業／攝影
吳桐潭靈堂的花海是由前天道盟主羅福助跨海敬致。記者張宏業／攝影
吳桐潭妹妹的兒子（圖中戴帽者）昨天捧神主牌位進入靈堂。記者張宏業／攝影
吳桐潭妹妹的兒子（圖中戴帽者）昨天捧神主牌位進入靈堂。記者張宏業／攝影
太陽聯盟盟主黃天陽（中）、副盟主麥可洪（左2）率領幹部向吳桐潭上香致意。記者張宏業／攝影
太陽聯盟盟主黃天陽（中）、副盟主麥可洪（左2）率領幹部向吳桐潭上香致意。記者張宏業／攝影

停車場 基隆 跑車

延伸閱讀

基隆山崩台2線中斷 「2.2萬立方土石」公路總局估1周清完

獨／吳桐潭基隆靈堂首曝光 太陽聯盟主率隊祭拜、500人迎靈場面盛大

天道盟創始人吳桐潭移靈基隆 勞斯萊斯、超跑等豪車護送

天道盟發起人吳桐潭移靈 15輛破億超跑車隊沿路護送

相關新聞

蘇花公路坍方搶修遇3層樓高巨岩 延後至今晨6時搶通

台9線蘇花公路台9線162.9公里崇德路段，昨天傍晚邊坡坍方，大量落石阻礙交通，現場無人傷亡，公路局東區養護工程分局南澳...

雨下不停！中橫19.8K路基崩塌 預估7日恢復通車

梅雨鋒面來襲，中橫便道谷關至德基路段昨起大雨，公路局谷關段發現多處崩坍，其中19.8K因山崩導致路基受損，6月7日才可搶...

吳桐潭移靈基隆今開放弔唁 羅福助跨海祭奠敬致花海

太陽聯盟精神領謝吳桐潭腎衰竭過世，享年75歲，昨天從新北板橋月陽會館移靈基隆田寮港六合停車場，現場靈堂已布置完成，今天將...

合法掩護非法？ 台南賭博案暴增

警政署統計台南近5年來賭博案件上升4成多，有市議員昨質詢時質疑部分棋牌社、麻將會館、休閒會館暗藏賭博是癥結點，且全市5年...

影／國道3號麟洛交流道北上入口前 大貨車追撞3車釀3傷

屏東縣消防局3日中午獲報，在國道3號麟洛交流道北上交流道的路口前，發生大貨車追撞前方停等紅燈3輛汽車，車禍撞擊嚴重造成3...

蘇花公路坍方搶修遇巨岩 估延後至4日上午6時搶通

蘇花公路台9線162.9公里崇德路段，今天發生約3000立方公尺坍方，雙向阻斷，工務段搶修遭遇崩坍擴災及3層樓高的大岩塊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。