蘇花公路坍方搶修遇3層樓高巨岩 延後至今晨6時搶通

台9線蘇花公路台9線162.9公里崇德路段，昨天傍晚邊坡坍方，大量落石阻礙交通，現場無人傷亡，公路局東區養護工程分局南澳工務段趕赴處理，原預計晚間10時搶修單線雙向通行，搶修過程卻遇上崩坍擴災，還有約3層樓高的巨大岩塊，預計今天早上6時才會搶通。

蘇花公路162.9公里崇德隧道北端山壁，昨天下午5時許突然坍方，道路上都是邊坡大量落石，雙向交通無法通行。警方已在崇德管制站前，管制北上車輛通行，南澳工務段人員也前往搶修，幸好無人傷亡。

南澳工務段指出，受到鋒面影響，蘇花路廊局部對流雲系發展旺盛，和仁至崇德沿海有較強對流發展，和仁至崇德段出現間歇性強降雨，導致邊坡土石不穩定，因此蘇花公路和仁至崇德路段發生坍方。