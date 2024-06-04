聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇花公路坍方搶修遇3層樓高巨岩 延後至今晨6時搶通

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台9線蘇花公路台9線162.9公里崇德路段，昨天傍晚邊坡坍方，大量落石阻礙交通，現場無人傷亡，公路局東區養護工程分局南澳工務段趕赴處理，原預計晚間10時搶修單線雙向通行，搶修過程卻遇上崩坍擴災，還有約3層樓高的巨大岩塊，預計今天早上6時才會搶通。

蘇花公路162.9公里崇德隧道北端山壁，昨天下午5時許突然坍方，道路上都是邊坡大量落石，雙向交通無法通行。警方已在崇德管制站前，管制北上車輛通行，南澳工務段人員也前往搶修，幸好無人傷亡。

南澳工務段指出，受到鋒面影響，蘇花路廊局部對流雲系發展旺盛，和仁至崇德沿海有較強對流發展，和仁至崇德段出現間歇性強降雨，導致邊坡土石不穩定，因此蘇花公路和仁至崇德路段發生坍方。

南澳工務段表示，現場坍方量高達3000立方公尺，廠商已完成人力、機具進駐搶災，原本預計昨晚間10時可以單線雙向搶通，但搶修過程遭遇崩坍擴災，加上石堆裡的岩塊巨大，最大的巨石高約10公尺、寬約5公尺，差不多有3層樓高，增加工程困難，預計今天早上6時才搶通。

蘇花公路162.9公里崇德隧道北端山壁坍方，阻礙交通，南澳工務段人員前往搶修遇到巨石，延後至今早6時搶通。／圖公路局提供
蘇花公路162.9公里崇德隧道北端山壁坍方，阻礙交通，南澳工務段人員前往搶修遇到巨石，延後至今早6時搶通。／圖公路局提供
蘇花公路162.9公里崇德隧道北端山壁昨坍方，雙向無法通行，公路局南澳工務段人員前往搶修，卻遇上3層樓高巨石，預計今早6時搶通。／圖公路局提供
蘇花公路162.9公里崇德隧道北端山壁昨坍方，雙向無法通行，公路局南澳工務段人員前往搶修，卻遇上3層樓高巨石，預計今早6時搶通。／圖公路局提供

南澳 落石 蘇花公路

延伸閱讀

蘇花公路坍方搶修遇巨岩 估延後至4日上午6時搶通

基隆嚴重山崩！議員曝：去年就落石 但只設攔網防護

蘇花公路崇德段落石坍方 工務段盼今晚單線雙向搶通

影／山區大雨！蘇花公路泥流落石阻路 10車受困隧道、人群中有嬰兒

相關新聞

蘇花公路坍方搶修遇3層樓高巨岩 延後至今晨6時搶通

台9線蘇花公路台9線162.9公里崇德路段，昨天傍晚邊坡坍方，大量落石阻礙交通，現場無人傷亡，公路局東區養護工程分局南澳...

雨下不停！中橫19.8K路基崩塌 預估7日恢復通車

梅雨鋒面來襲，中橫便道谷關至德基路段昨起大雨，公路局谷關段發現多處崩坍，其中19.8K因山崩導致路基受損，6月7日才可搶...

影／國道3號麟洛交流道北上入口前 大貨車追撞3車釀3傷

屏東縣消防局3日中午獲報，在國道3號麟洛交流道北上交流道的路口前，發生大貨車追撞前方停等紅燈3輛汽車，車禍撞擊嚴重造成3...

蘇花公路坍方搶修遇巨岩 估延後至4日上午6時搶通

蘇花公路台9線162.9公里崇德路段，今天發生約3000立方公尺坍方，雙向阻斷，工務段搶修遭遇崩坍擴災及3層樓高的大岩塊...

高雄知名人氣燒肉店冒濃煙！18歲女客受驚頭暈送醫 起火點在座位區

高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，民眾原以為是烤肉味飄出，後才知發生火警，消防局獲報，出動人車前往...

中壢1國中女生疑遭霸凌…墜樓昏迷近80天 校方募醫療款度難關

桃園市中壢區一名國中8年級女學生今年3月中旬在校園內墜樓，傳疑似遭學長姐精神霸凌，事發2個半月多，女學生仍陷昏迷。校方今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。