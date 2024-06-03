影／國道3號麟洛交流道北上入口前 大貨車追撞3車釀3傷

屏東縣消防局3日中午獲報，在國道3號麟洛交流道北上交流道的路口前，發生大貨車追撞前方停等紅燈3輛汽車，車禍撞擊嚴重造成3人受傷，幸無生命危險，4車駕駛酒測值均為零，詳細車禍肇事原因待調查。

屏東縣消防局3日中午11點20分接獲報案，國道3號北上交流道路口前，發生大貨車追撞3輛汽車，警方初步調查，大貨車駕駛陳姓男子，追撞前方停等紅燈3輛汽車，分別由邱姓男子、張姓男子及柯姓女子駕駛。

事故導致3人受傷，60歲女性傷者意識模糊無外傷，45歲女性傷者右肩變形，兩人送往寶建醫院救治。另名62歲男性傷者則是右眼皮血腫胸痛肢體多處外傷，送往屏東醫院。3人無生命危險。肇事原因待警方調查。