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合法掩護非法？ 台南賭博案暴增

聯合報／ 記者萬于甄謝進盛／台南報導

台南市議員蔡筱薇（右）昨質詢時，質疑棋牌社、麻將會館、休閒會館恐有合法掩護非法，暗藏賭博，且台南5年暴增376間休閒會館，賭博案件更提升41.2％，要求市府加強申請登記實質審查制度，落實源頭管理。記者萬于甄／翻攝
台南市議員蔡筱薇（右）昨質詢時，質疑棋牌社、麻將會館、休閒會館恐有合法掩護非法，暗藏賭博，且台南5年暴增376間休閒會館，賭博案件更提升41.2％，要求市府加強申請登記實質審查制度，落實源頭管理。記者萬于甄／翻攝
警政署統計台南近5年來賭博案件上升4成多，有市議員昨質詢時質疑部分棋牌社、麻將會館、休閒會館暗藏賭博是癥結點，且全市5年內增加376間休閒會館的營業登記，雙北、桃園都以專案列管，南市府只管發照，要求加強申請登記實質審查制度。經發局回應，會檢討並研擬相關法規。

市警局指出，全市列管博弈協會或餐廳共39家，2019年至今在特殊賭博場所查獲13件賭博案件，已將棋牌社、麻將會館、休閒會館、暗藏賭博複合式餐廳列為重點查緝目標。

警察局長廖宗山說，百家樂等容易隱藏在營業場所中，4年前起透過查緝賭博專案，結合清源專案深入社區，會持續規畫查緝專案加強掃蕩職業賭場、網路簽賭案件。

議員蔡筱薇質詢指出，以休閒活動場館業作為營登項目的休閒會館、麻將會館、棋牌社等如雨後春筍般冒出，全市2020年僅407間，今年多達783間，許多更開在學區、住宅區等，讓賭博案上升41.2%。

蔡筱薇說，雙北不准此類場所用麻將社、棋藝社申請商業登記，台北納正俗專案列管，桃園擬納為治安顧慮行業聯合稽查，台南申請休閒活動場館業流程相當簡單，備妥資料經發局就會發放執照，至於是否從事賭博，市府管不到也不會管，導致警方抓不完，應從執照發放源頭管制。

經發局長林榮川說，麻將館早已明定不得申請為公司行號，目前暫無實地審查等相關規定，會檢討並研擬相關法規，達到源頭管理。

資深刑警說，此類業者對陌生顧客警覺性相當高，幾乎採會員制過濾客人，傳統喬裝顧客查緝幾乎行不通，要當場查獲愈來愈難。

賭博 餐廳 麻將

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