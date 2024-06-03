聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘇花公路坍方搶修遇巨岩 估延後至4日上午6時搶通
蘇花公路台9線162.9公里崇德路段，今天發生約3000立方公尺坍方，雙向阻斷，工務段搶修遭遇崩坍擴災及3層樓高的大岩塊，比預期更困難，預計延後至4日上午6時才能搶通。
公路局東區養護工程分局晚間發布訊息表示，今天下午5時時，蘇花公路台9線162.9公里和仁至崇德路段發生坍方，約有3000立方公尺土石阻斷雙向交通，南澳工務段人員搶修機具前往災害現場搶修，由於遭遇崩坍擴災及巨岩（高10公尺、寬5公尺），有如3層樓高的大岩塊，讓原本預計晚間10時搶通再延後。
東區養護工程分局指出，工務段人員持續搶修，預計於4日上午6時搶通。同時呼籲用路人，山區道路受地震影響，易發生落石，如遇豪雨或連續降雨，路況難以掌握，非必要勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言