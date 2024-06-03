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高雄知名人氣燒肉店冒濃煙！18歲女客受驚頭暈送醫 起火點在座位區

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，民眾原以為是烤肉味飄出，後才知發生火警，消防局獲報，出動人車前往搶救，店內客人倉皇逃出，其中1名18歲洪姓女客人受驚嚇頭暈，送醫治療，詳細起火原因由消防局鑑識科調查。

警消調查，位於新興區七賢一路、南華路口的人氣燒肉店「秘町燒肉」七賢店，今晚9時3分許突然飄出濃煙，消防局獲報出動18車40人前往，燒肉店是5樓透天建築物頂樓加蓋鐵皮，消防員抵達後發現，起火點於2樓座位區燃燒雜物。

消防員見有煙冒出，立即佈線射水搶救，火勢於9時17分許撲滅，現場1名18歲洪姓女客人衣食受到驚嚇，感到頭暈目眩，由救護車預防性送醫，幸無大礙，詳細起火原因由消防鑑識科調查釐清。

高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫、圖為警消抵達現場畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫、圖為警消抵達現場畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫；警方在現場管制交通。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫；警方在現場管制交通。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫。記者石秀華／翻攝
高雄市知名人氣連鎖店「秘町燒肉」今晚9時3分許冒出濃煙，一名18歲女客人受驚嚇頭暈送醫。記者石秀華／翻攝

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