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中壢1國中女生疑遭霸凌…墜樓昏迷近80天 校方募醫療款度難關

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區一名國中8年級女學生今年3月中旬在校園內墜樓，傳疑似遭學長姐精神霸凌，事發2個半月多，女學生仍陷昏迷。校方今晚表示，霸凌事件還在調查中，女學生經多次手術後轉入普通病房，但腦傷嚴重，昏迷指數在6、7間，因家中經濟狀況不佳，校方成立學校教育儲蓄專戶對外募款，希望籌募350萬元醫療費，幫助女學生度過難關。

這名女學生今年3月16日在校園內墜樓，市府教育局、校方表示，女學生當天負責資源回收工作，當時與一名男學生發生糾紛，返回教室收拾物品途中發生墜樓意外，因傳有霸凌問題，校方成立調查小組。

女學生墜樓造成腦傷嚴重、多處骨折等傷勢，在醫院經過多次開刀治療，目前已經轉到普通病房治療。校方表示，女學生父母長年在大陸開店做小生意，月收入約2萬8千元，女學生在台灣由年邁祖父母照顧，家中經濟狀況不佳，無法負荷龐大醫療費用。

校方表示，女學生第一期醫療費用需要35萬元，後續醫療復健費用龐大，家屬實在無力負荷，向教育部申請通過設立學校教育儲蓄專戶募款，並協助申請校內補助及向師生募款，自5月29日起至今晚已募集74萬多元，呼籲社會善心人士伸援，幫助女學生度過難關。

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霸凌示意圖（與本案無關）。圖／ingimage
霸凌示意圖（與本案無關）。圖／ingimage

募款 國中生 桃園 霸凌

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