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影／萬芳醫院前汽車闖紅燈…撞飛「超快速機車」 9人受傷畫面曝光
台北市文山區興隆路三段上的萬芳醫院前，今天晚上6點50分發生嚴重車禍，一輛汽車闖紅燈左轉，攔腰撞上一輛直行通過興隆路三段的機車，機車不堪撞擊，應聲飛進停等紅燈的人群之中，所幸汽車肇事後立刻煞停，沒有再衝進人群造成二度傷害；現場9人受傷，均意識清楚，沒有生命危險。
稍早監視器畫面曝光，只見一輛黑色汽車左轉欲駛入萬芳醫院入口車道，孰料汽車未依照燈號指示逕自左轉，直接撞上車速飛快的機車，機車騎士直接往前飛出，而機車則是噴入在台北捷運萬芳醫院站出口、路緣斑馬線處等紅燈的多名路人，路人宛如「保齡球般」跌倒在地。
警方指出，汽車駕駛陳姓男子（59歲）沿興隆路三段內側車道西往東行駛，疑未依號誌指示左轉萬芳醫院，與沿興隆路三段東往西內側車道行駛的機車騎士陳姓男子（27歲），並擦撞人行道上停等路口8位行人；汽車駕駛無受傷，機車騎士及8位路人送醫院救治，現場無人酒駕。
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