影／萬芳醫院前汽車闖紅燈…撞飛「超快速機車」 9人受傷畫面曝光

台北市文山區興隆路三段上的萬芳醫院前，今天晚上6點50分發生嚴重車禍，一輛汽車闖紅燈左轉，攔腰撞上一輛直行通過興隆路三段的機車，機車不堪撞擊，應聲飛進停等紅燈的人群之中，所幸汽車肇事後立刻煞停，沒有再衝進人群造成二度傷害；現場9人受傷，均意識清楚，沒有生命危險。

稍早監視器畫面曝光，只見一輛黑色汽車左轉欲駛入萬芳醫院入口車道，孰料汽車未依照燈號指示逕自左轉，直接撞上車速飛快的機車，機車騎士直接往前飛出，而機車則是噴入在台北捷運萬芳醫院站出口、路緣斑馬線處等紅燈的多名路人，路人宛如「保齡球般」跌倒在地。