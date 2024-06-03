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六星產後之家爆強灌幼兒奶 北市衛生局：不安全照顧行為將開罰

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

北市議員劉耀仁今踢爆，一家號稱六星級、全國規模最大的產後護理集團，遭檢舉有保母強灌未滿月的寶寶奶。市長蔣萬安看到影片也表示，調查若虐嬰屬實，一定嚴懲。衛生局表示，日前收到陳情後已前往機構調查，並開會檢視監視器畫面，認定該照顧員有不安全照顧行為，將依法開罰。社會局也針對行為人是否有虐嬰部分調查中。

衛生局表示，接獲陳情後前往稽查，包含機構護理人員配置、收治人員床位數均符合規定，也提醒照顧人員於照顧新生兒時，避免動作過大或急促。同時調取內部監視錄影帶畫面，並邀集專家舉行照顧人員照顧討論會議。

長期照護科長林柳吟說，經專家檢視後，認定該照顧人員有不安全照顧行為，後續將依「護理人員法」第29條規定，處機構負責人2萬元以上10萬元以下罰鍰。

針對是否為兒虐，林柳吟表示，目前相關資料提供給社會局。社會局說，目前已在蒐集相關證據，若調查屬實有兒虐情事，也會依法對照顧人員進行裁處。

台北市議員劉耀仁指控，這家產後護理之家保母疑因寶寶哭鬧，為消音塞東西到寶寶嘴巴，導致寶寶口腔破皮流血；還用力壓寶寶太陽穴，強灌奶導致來不及吞嚥，出現溢奶聲不斷大哭。圖／議員劉耀仁提供
台北市議員劉耀仁指控，這家產後護理之家保母疑因寶寶哭鬧，為消音塞東西到寶寶嘴巴，導致寶寶口腔破皮流血；還用力壓寶寶太陽穴，強灌奶導致來不及吞嚥，出現溢奶聲不斷大哭。圖／議員劉耀仁提供

北市 月子中心 監視器 虐童 衛生局

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