北市南陽街店家換瓦斯3員工燒傷 勞檢若違職安法最重罰30萬
台北市中正區南陽街一間義大利麵店，今天早上9點27分發生火警，火勢在警消到場後已被店家自行撲滅，但有3名員工燙傷送醫。北市勞動檢查處上午前往勞檢，如屬於違反職業安全衛生設施規則第177條暨職業安全衛生法第6條第1項規定，勞檢處將停工並裁處3至30萬元罰鍰。
勞檢處表示，經查3名受傷勞工都是外籍配偶，疑似更換瓦斯桶作業遭燒灼傷，現分別於台大及馬偕醫院救治，詳細事發經過尚待釐清。
勞檢處張梁蒼淇表示，餐館業係除營造業外最易發生職業災害行業別，勞檢處已於5月29日邀集餐飲業集團、公(工)會及促進會辦理降低職災座談會，以期達到推動職場安全衛生之永續發展目標。
梁表示，北市計有數萬家餐館，極易發生跌倒、高低溫接觸等職業災害，此件發生3名勞工燒灼傷職業災害，將持續追蹤列管後續職災補償情形，並呼籲事業單位千萬要慎重對待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言