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北市南陽街店家換瓦斯3員工燒傷 勞檢若違職安法最重罰30萬

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

台北市中正區南陽街一間義大利麵店，今天早上9點27分發生火警，火勢在警消到場後已被店家自行撲滅，但有3名員工燙傷送醫。北市勞動檢查處上午前往勞檢，如屬於違反職業安全衛生設施規則第177條暨職業安全衛生法第6條第1項規定，勞檢處將停工並裁處3至30萬元罰鍰。

勞檢處表示，經查3名受傷勞工都是外籍配偶，疑似更換瓦斯桶作業遭燒灼傷，現分別於台大及馬偕醫院救治，詳細事發經過尚待釐清。

勞檢處張梁蒼淇表示，餐館業係除營造業外最易發生職業災害行業別，勞檢處已於5月29日邀集餐飲業集團、公(工)會及促進會辦理降低職災座談會，以期達到推動職場安全衛生之永續發展目標。

梁表示，北市計有數萬家餐館，極易發生跌倒、高低溫接觸等職業災害，此件發生3名勞工燒灼傷職業災害，將持續追蹤列管後續職災補償情形，並呼籲事業單位千萬要慎重對待。

台北市中正區南陽街一間義大利麵店今天早上傳出爆炸聲響，有3名員工遭燙傷送醫。記者翁至成／翻攝
台北市中正區南陽街一間義大利麵店今天早上傳出爆炸聲響，有3名員工遭燙傷送醫。記者翁至成／翻攝

勞檢

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