新竹巨城美食街成格鬥擂台 老少PK互毆真相曝光

新竹巨城購物中心4樓美食街，昨晚6時許發生肢體衝突。據了解，一名顧客因誤會某泰式麵食館店員是清潔人員，因此將飲料杯放置到餐具回收車中，雖店員一再告知「我不是清潔人員」，但對方依舊不理，該店員一怒之下將飲料杯砸回到顧客身上，雙方因此互相拉扯、揮拳互毆。警方也表示，雖雙方不提告傷害，但後續將依社會秩序維護法裁罰送辦。

整起衝突事件被目擊民眾拍下，並傳送至臉書社團「新竹大小事」，畫面中只見身材壯碩的男顧客和高瘦的年輕店員互扯頭髮、互相揮拳，在場不少民眾都衝上前去勸架並拉開雙方。

據了解，男顧客因把飲料杯，擅自放在運送餐具回收車上，該名店員追上前表示：「我不是清潔人員，你不能把飲料放上來！」但男顧客不理，店員於是直接拿飲料杯砸向男顧客，雙方爆發肢體衝突，在場民眾也趕緊報案。

警方獲報後立即趕到現場，並將雙方帶回派出所，雙方事後互不提傷害告訴。不過警方表示，雙方行為已違反社會秩序維護法第87條，「加暴行於人者、互相鬥毆者、意圖鬥毆而聚眾者」，最高可處1萬8千元罰鍰，全案將依違反社會秩序維護法移送裁罰。

該泰式麵食館也發出聲明表示，因同仁在美食街公共區域運送餐具回收車的過程中，美食區顧客誤以為是垃圾處理車並放置垃圾，而導致雙方誤會與衝突，對此公司深表遺憾，此事茲屬誤會事件，雙方已相互溝通並達成和解。