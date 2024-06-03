獨／吳桐潭基隆靈堂首曝光 太陽聯盟主率隊祭拜、500人迎靈場面盛大

太陽聯盟精神領謝吳桐潭腎衰竭過世，享壽75歲，今天下午靈位從新北板橋月陽會館移往基隆田寮港六合停車場，大批車隊約傍晚5點抵達現場，有約500人雙手合十列隊迎靈，場面盛大，警方在現場設置臨檢點；盟主黃天陽與副盟主麥可洪等全台總會幹部到齊後，率領成員上香鞠躬致意，吳桐潭靈堂現場照也首度曝光。

據了解，太陽聯盟成員中午就集合，下午2點先抵達田寮港六合停車場，大批黑色西裝部隊在場等候吳桐潭靈車，包括太陽會一代虎成員「飛龍」陳長齡、「小鄧」鄧永燃、「太保」曾盈進都在場護衛吳桐潭遺孀（大嫂），吳桐潭妹妹的兒子捧神主牌位，女兒跟在後面，現場除擺放5台勞斯萊斯，還有高塔酒櫃，場面壯觀。另外，現場光是叫便當就超過600盒。