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獨／吳桐潭基隆靈堂首曝光 太陽聯盟主率隊祭拜、500人迎靈場面盛大
太陽聯盟精神領謝吳桐潭腎衰竭過世，享壽75歲，今天下午靈位從新北板橋月陽會館移往基隆田寮港六合停車場，大批車隊約傍晚5點抵達現場，有約500人雙手合十列隊迎靈，場面盛大，警方在現場設置臨檢點；盟主黃天陽與副盟主麥可洪等全台總會幹部到齊後，率領成員上香鞠躬致意，吳桐潭靈堂現場照也首度曝光。
據了解，太陽聯盟成員中午就集合，下午2點先抵達田寮港六合停車場，大批黑色西裝部隊在場等候吳桐潭靈車，包括太陽會一代虎成員「飛龍」陳長齡、「小鄧」鄧永燃、「太保」曾盈進都在場護衛吳桐潭遺孀（大嫂），吳桐潭妹妹的兒子捧神主牌位，女兒跟在後面，現場除擺放5台勞斯萊斯，還有高塔酒櫃，場面壯觀。另外，現場光是叫便當就超過600盒。
今天移靈儀式由黃天陽、麥可洪主持，北陽總會長「韋小寶」蕭貞文負責超跑路線調度，吳桐潭靈柩移上白色阿法休旅車後，從台64線上國道一號，一路前往基隆田寮漁港六合停車場，吳桐潭女兒也泛紅雙眼隨侍在側。途中勞斯萊斯將先開往基隆百福社區，也就是吳桐潭發跡地繞行，代表慎終追遠。最後開往六合停車場，現場有500人穿黑色西裝列隊接靈，警方也在場設置臨檢點，逐一檢查入場者身分。
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