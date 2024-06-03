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蘇花公路崇德段落石坍方 工務段盼今晚單線雙向搶通

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

蘇花公路台9線162.9公里，崇德路段今下午5時發生坍方落石，造成雙向交通阻斷，工務段緊急派員搶修。南澳工務段副段長劉錦龍表示，依現場回傳照片目測評估，道路堆積土方量逾3000立方公尺，搶通時間還在評估，會盡力晚間10時恢復單線雙向搶通。

6月3日下午5時左右，台9線162.9公里處、崇德隧道北端山壁坍方，阻斷面積約50公尺，雙向道路均無法通行，好在現場無人車傷亡。南澳工務段人員在搶修中，北上車輛只能停在崇德管制站前停等。

新城警分局崇德派出所長胡俊榮表示，據工務段人員的說法，預計今晚蘇花公路管制，不開放車輛通行。

新城警分局呼籲，因連日下雨及地震影響山區土石鬆動，易有土石流或落石發生，請民眾非必要切勿進入山區，以免發生危險。

蘇花公路下清水橋放行時間，分別為上午10時至10時20分、中午12時至下午1時、下午3時至3時20分，各放行1次，放行時段內到達管制點車輛，將全數放行。傍晚5時至隔日上午8時夜間時段不管制，假日全天不管制，通行車輛回歸原管制車長12.2公尺以下車輛通行。

蘇花公路台9線162.9公里，崇德路段今天下午5時發生坍方落石，造成雙向交通阻斷，公路局派員搶修。圖／警方提供
蘇花公路台9線162.9公里，崇德路段今天下午5時發生坍方落石，造成雙向交通阻斷，公路局派員搶修。圖／警方提供
蘇花公路台9線162.9公里，崇德路段今天下午5時發生坍方落石，造成雙向交通阻斷。圖／警方提供
蘇花公路台9線162.9公里，崇德路段今天下午5時發生坍方落石，造成雙向交通阻斷。圖／警方提供

南澳 落石 蘇花公路

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