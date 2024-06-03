蘇花公路崇德段落石坍方 工務段盼今晚單線雙向搶通

蘇花公路台9線162.9公里，崇德路段今下午5時發生坍方落石，造成雙向交通阻斷，工務段緊急派員搶修。南澳工務段副段長劉錦龍表示，依現場回傳照片目測評估，道路堆積土方量逾3000立方公尺，搶通時間還在評估，會盡力晚間10時恢復單線雙向搶通。

6月3日下午5時左右，台9線162.9公里處、崇德隧道北端山壁坍方，阻斷面積約50公尺，雙向道路均無法通行，好在現場無人車傷亡。南澳工務段人員在搶修中，北上車輛只能停在崇德管制站前停等。

新城警分局崇德派出所長胡俊榮表示，據工務段人員的說法，預計今晚蘇花公路管制，不開放車輛通行。

新城警分局呼籲，因連日下雨及地震影響山區土石鬆動，易有土石流或落石發生，請民眾非必要切勿進入山區，以免發生危險。