快訊

不到10秒…行車記錄器還原基隆山崩瞬間 1機車急逃「巨石吞沒貨車」

影／基隆大規模走山2人車內遭砸受傷 基隆長庚說明最新傷勢

影／驚心動魄40秒 他漁船上拍下基隆潮境「零星落石到整片山崩」全畫面

2新北男機車雙載遊澎湖自撞燈桿 當場失去生命跡象送醫搶救

聯合報／ 記者蔡世偉／澎湖即時報導

澎湖縣湖西鄉中西村縣道203線，今天下午2點左右發生一起嚴重車禍，2名男子不明原因自撞路燈，當初失去呼吸心跳，送醫搶救，情況不樂觀。據悉，2人來自新北市，警方已聯繫上台灣家屬，肇事原因警方調查。

下午2點多，澎湖縣消防局接獲民眾報案指稱，縣道203線中西段(中西村西寮20之6號前）白沙往馬公方向，騎乘機車雙載自撞路燈 ，隨即派遣人車前往救援。恰巧正在休假的馬公分隊隊員鄭廷緯行經該路段，立刻加入傷患救護。

救護人員到場發現2名傷患，分別是33歲蔡姓男子，頭部有撕裂傷、紅腫瘀血，另有耳漏情形。另名是57歲王姓男子，臉部紅腫瘀血。均呈現OHCA狀態，經救護人員實施CPR等處置後，分送三總澎湖分院、衛福部澎湖醫院急救。

據悉，2人來自新北市，騎乘的機車屬租賃車，目前仍在搶救，無法得知是否為酒駕，肇事原因待警方調查。

來自台灣的蔡男、王男共乘機車不明原因自撞燈桿，當場失去生命跡象，分送三軍總醫院澎湖分院、部立澎湖醫院搶救。圖／澎湖縣消防局提供
來自台灣的蔡男、王男共乘機車不明原因自撞燈桿，當場失去生命跡象，分送三軍總醫院澎湖分院、部立澎湖醫院搶救。圖／澎湖縣消防局提供
警方表示兩男共乘的機車為租賃車。圖／澎湖縣消防局提供
警方表示兩男共乘的機車為租賃車。圖／澎湖縣消防局提供

機車騎士 澎湖縣 車禍 馬公

延伸閱讀

環境食安兼重 馬公北辰市場40年首度休市清消

民進黨澎湖縣黨部改選 現任主委顏家康高票連任成功

馬公林氏古厝修復意外出土清光緒墓碑 文史工作者推測遭棄原因

澎湖珊瑚產卵季驚喜連連 馬公重光海堤也現粉紅浪潮

相關新聞

六星級產後之家遭爆保母壓太陽穴強灌幼兒奶… 蔣萬安下令嚴查

北市長蔣萬安今赴議會總質詢，議員劉耀仁踢爆，北市一家號稱六星級、全國規模最大的產後護理集團，遭檢舉有保母強灌未滿月的寶寶...

2新北男機車雙載遊澎湖自撞燈桿 當場失去生命跡象送醫搶救

澎湖縣湖西鄉中西村縣道203線，今天下午2點左右發生一起嚴重車禍，2名男子不明原因自撞路燈，當初失去呼吸心跳，送醫搶救，...

天道盟創始人吳桐潭移靈基隆 勞斯萊斯、超跑等豪車護送

天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場，下午進行移靈儀式，有近數十輛的勞斯萊斯...

天道盟發起人吳桐潭移靈 15輛破億超跑車隊沿路護送

天道盟太陽會總裁吳桐潭上月22日因癌症病逝享壽75歲，遺體冰存於新北市板橋新月會館。今天下午3時吳桐潭遺體從板橋新月會館...

影／不滿違停遭取締 宜蘭派出所縱火、潑漆犯竟是同1人

宜蘭昨天發生成功派出所遭人縱火，燒毀6輛機車及派出所電電線路全毀，眼尖員警發現郭姓嫌犯1月間也曾跑去公正派出所朝巡邏車潑...

獨／太陽聯盟精神領袖吳桐潭今移靈 靈柩畫面首曝光

太陽聯盟精神領謝吳桐潭上周因腎衰竭過世，享年75歲，靈位暫厝新北市板月陽會館，吳桐潭是基隆人，太陽聯盟與家屬今天下午舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。