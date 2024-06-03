2新北男機車雙載遊澎湖自撞燈桿 當場失去生命跡象送醫搶救
澎湖縣湖西鄉中西村縣道203線，今天下午2點左右發生一起嚴重車禍，2名男子不明原因自撞路燈，當初失去呼吸心跳，送醫搶救，情況不樂觀。據悉，2人來自新北市，警方已聯繫上台灣家屬，肇事原因警方調查。
下午2點多，澎湖縣消防局接獲民眾報案指稱，縣道203線中西段(中西村西寮20之6號前）白沙往馬公方向，騎乘機車雙載自撞路燈 ，隨即派遣人車前往救援。恰巧正在休假的馬公分隊隊員鄭廷緯行經該路段，立刻加入傷患救護。
救護人員到場發現2名傷患，分別是33歲蔡姓男子，頭部有撕裂傷、紅腫瘀血，另有耳漏情形。另名是57歲王姓男子，臉部紅腫瘀血。均呈現OHCA狀態，經救護人員實施CPR等處置後，分送三總澎湖分院、衛福部澎湖醫院急救。
據悉，2人來自新北市，騎乘的機車屬租賃車，目前仍在搶救，無法得知是否為酒駕，肇事原因待警方調查。
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