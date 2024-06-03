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天道盟創始人吳桐潭移靈基隆 勞斯萊斯、超跑等豪車護送

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導

天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場，下午進行移靈儀式，有近數十輛的勞斯萊斯、豪華超跑等大陣仗車隊，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆。

天道盟太陽會精神領袖吳桐潭因腎衰竭引發腸道細菌感染，在台大病逝，享壽75歲。其靈堂將設在基隆六合停車場進行告別式，此處為台肥廢棄舊址空地，基隆最大一處空地，有太陽聯盟成員表示，此葬禮將會是基隆史上最大場告別式。

吳桐潭下午的移靈車隊從板殯出發，數十輛豪華車隊引領、護送靈車，包括4、5輛勞斯萊斯、10輛藍寶堅尼、法拉利、保時捷、麥拉倫等，還有阿法等其他不同等級豪車，彰顯吳桐潭在江湖中的地位，整個車隊總價值至少破億元。

天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場。下午進行移靈儀式。記者黃義書／攝影
天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場。下午進行移靈儀式。記者黃義書／攝影
天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場，下午進行移靈儀式，有近數十輛的勞斯萊斯、豪華超跑等大陣仗車隊，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆。記者黃義書／攝影
天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場，下午進行移靈儀式，有近數十輛的勞斯萊斯、豪華超跑等大陣仗車隊，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆。記者黃義書／攝影
天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場，下午進行移靈儀式，有近數十輛的勞斯萊斯、豪華超跑等大陣仗車隊，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆。記者黃義書／攝影
天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場，下午進行移靈儀式，有近數十輛的勞斯萊斯、豪華超跑等大陣仗車隊，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆。記者黃義書／攝影
天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場。下午進行移靈儀式。有近數十輛的勞斯萊斯、豪華超跑等大陣仗車隊，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆。記者黃義書／攝影
天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場。下午進行移靈儀式。有近數十輛的勞斯萊斯、豪華超跑等大陣仗車隊，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆。記者黃義書／攝影

告別式 基隆 靈車

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