天道盟創始人吳桐潭移靈基隆 勞斯萊斯、超跑等豪車護送

天道盟創始人、太陽聯盟總裁吳桐潭5月22日晚病逝，告別式靈堂將設在基隆六合停車場，下午進行移靈儀式，有近數十輛的勞斯萊斯、豪華超跑等大陣仗車隊，沿路從板殯迎靈後護送靈車到基隆。

天道盟太陽會精神領袖吳桐潭因腎衰竭引發腸道細菌感染，在台大病逝，享壽75歲。其靈堂將設在基隆六合停車場進行告別式，此處為台肥廢棄舊址空地，基隆最大一處空地，有太陽聯盟成員表示，此葬禮將會是基隆史上最大場告別式。