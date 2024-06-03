獨／太陽聯盟精神領袖吳桐潭今移靈 靈柩畫面首曝光
太陽聯盟精神領謝吳桐潭上周因腎衰竭過世，享年75歲，靈位暫厝新北市板月陽會館，吳桐潭是基隆人，太陽聯盟與家屬今天下午舉行移靈，現場出動4台勞斯萊斯庫里南、法拉利458、麥拉倫570S等10台超跑接靈，還有大批阿法殿後，龐大車隊吸引路人側目，估計市價破2億元，本報也取得吳桐潭靈柩獨家畫面。
今天移靈由太陽連職盟盟主黃天陽、副盟主麥克洪主持，寶陽會長「韋小寶」蕭貞文負責超跑路線調度，吳桐潭靈柩移上白色阿法休旅車後，從台64線上國道一號，一路前往基隆田寮漁港六合停車場，吳桐潭女兒也泛紅雙眼隨侍在側。途中勞斯萊斯將先開往基隆百福社區，也就是吳桐潭發跡地繞行，代表慎終追遠。最後開往六合停車場，現場有數百人穿黑色西裝列隊接靈。
吳桐潭帶著天道盟太陽會一路從基隆開疆闢土，成為本省掛第一大幫，太陽聯盟神秘「七人決策小組」經過多天開會討論，決定6月3日移靈基隆田寮港附近的六合停車場，該地腹地寬廣，可盛大舉行公祭典禮，訂7月9日舉行隆重告別式，太陽聯盟盟主黃天陽出任治喪委員會主委，當天有108台超跑現身，估計市價破10億元，追思場面上看2萬人，將超越已故天道盟主蕭澤宏。
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