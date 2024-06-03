台南和順工業區交通違規多協進會提醒注意 警：加強取締

台南市安南區和順工業區內往來大車多，今天發生大貨車逆向撞傷機車騎士意外，台南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥 PO文提醒各會員進出工業區放慢速度、注意車前狀況，並要求警方加強取締違規情形；台南市警三分局今天說，今年1月至5月警方於和順工業區周邊道路交通違規舉發件數189件，因往來大車多，會持續在該工業區加強取締交通違規。

台南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥在臉書PO文說，倒楣的機車騎士、乖乖停燈紅燈，卻被一輛逆向左轉彎的大貨車撞上，和順工業區廠協會在3月份理事長會議上提案取締大貨車逆向行駛，4月再次發文給警察局逆向行駛取締問題都沒有回覆，「是否要搞出人命才會重視？」

據了解，安南區開安路與開安一街口今天上午9點多發生交通事故，陳男（44歲） 騎機車在開安一街停等紅燈時，遭到邱男（73歲）駕駛營業大貨車違規逆向轉彎撞傷，造成陳男手腳多處骨折，送往永康奇美醫院治療中。雙方酒測值均為零。