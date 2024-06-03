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新竹大火殷鑑 侯友宜：高樓救災光靠雲梯車絕對不夠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新竹市超高大樓火警，造成2名消防員殉職，凸顯高樓救災困境。新北市議員金瑞龍今下午總質詢，詢問新北市長侯友宜新北市面對超高大樓火警的策略，侯友宜說，高樓自身消防安全設備有無做到完整最重要，只靠雲梯車永遠都不夠，甚至路廊狹小雲梯車也進不了，除設備與地面資訊掌握清楚，更重要人員進到裡面，要有精確的通訊與定位系統，如果配備不足，要隨時準備調整。

金瑞龍說，新北超高大樓有超過兩百多棟，但目前70公尺以上雲梯車只有一輛，50公尺以上有9輛，32公尺以上有18輛，新北是否要再採購超高雲梯車，畢竟雲梯除了救災，還能救人；消防人員救命器部分，新北相關設備是否夠新穎，萬一在火災空間迷失受困，應該要立即快速救援。

侯友宜表示，高樓救災最重要是高樓消防安全設備有無做到完整，光靠雲梯車永遠不夠， 對於消防人員安全，目前除非有必要進入搶救人，其他可以利用機器與科技代替，可以讓傷害降到最低。

消防局長李清安指出，新北是機器人最多，目前有19部，對於一般違章工廠發生火警，在沒有人命情況，可以協助消防人員深入射水。

金瑞龍質疑機器人是否能進入高層，李清安說，高層建物主要靠灑水設備和防火區，雲梯車本身有死角，也有可能會翻車，台灣最高70米已經是極限。

新北消防人員配備的是電子式空氣呼吸器，有狀況外面可以立刻得知，消防人員也要隨時向現場安全官聯繫，另外市府也有建制建物內部圖，隔間都很清楚，只要輸入關鍵字，搶救決策系統就能讓現場指揮官立刻掌握。

新北市議員金瑞龍關心新北超高大樓救災策略。記者葉德正／攝影
新北市議員金瑞龍關心新北超高大樓救災策略。記者葉德正／攝影

侯友宜

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