六星級產後之家遭爆保母壓太陽穴強灌幼兒奶… 蔣萬安下令嚴查

北市長蔣萬安今赴議會總質詢，議員劉耀仁踢爆，北市一家號稱六星級、全國規模最大的產後護理集團，遭檢舉有保母強灌未滿月的寶寶奶。議員指控，這家產後護理之家保母疑因寶寶哭鬧，為消音塞東西到寶寶嘴巴，導致寶寶口腔破皮流血；還用力壓寶寶太陽穴，強灌奶導致來不及吞嚥，出現溢奶聲不斷大哭。蔣看到影片也表心痛、不忍，將調查若疑虐嬰屬實，絕對嚴查。

蔣萬安今天赴議會總質詢，劉耀仁接獲吹哨者陳情，表示一家規模相當大的產後護理之家，有保母疑似不當餵奶，議員也在議場放出一支35秒的影片，影片中的保母正在幫寶寶餵奶，劉耀仁點出這名保母不僅粗魯，餵奶的動作也疑似有虐嬰動作。

劉耀仁說，影片中的保母餵奶動作「好可怕、很粗魯，姿勢也不對」，並指出三點不當餵奶動作，第一，寶寶哭鬧，保母疑塞東西到寶寶嘴裡消音，導致寶寶持續哭鬧，以致於寶寶口腔破皮流血；第二，寶寶吸吮能力本來就不好，哭鬧無法再喝，結果保母用力壓住寶寶太陽穴，還壓奶嘴頭讓奶射進寶寶嘴裡；第三，因寶寶喝奶慢，來不及吞嚥，這名保母竟用玻璃瓶灌奶，導致寶寶來不及吞嚥，發生溢奶聲音不斷大哭。

蔣萬安當場看了這段影片之後表示，這個確實看了令人心痛，也非常不忍，北市社會局會即刻召開專家學者會議，也會再度去要求調閱相關事證，絕對依法嚴辦。

議員也質疑，甚至衛生局先前前往調查，業者僅願意提供10天的錄影影像，議員痛批，警察局的CCTV都有保存30天、北捷也有15天，這家業者卻只願意提供10天之內影像，批評這家產後護理之家老神在在、沒在怕，甚至餵奶的地點也有錄影死角。

蔣萬安說，北市府絕對會嚴查，衛生局、衛生局會跨局處調查，只要查證屬實，一定依法嚴辦。謝謝議員提供影片給市府，北市府絕對確保任何吹哨者的安全，也會嚴格來稽查。

議員也提出四點訴求，要求這家產後護理之家要對受害人父母道歉認錯；停止追查吹哨者；還有這家產後護理之家除了浴室、更衣室、浴室外都要加裝監視設備；第四，所有錄影設備應該要保存30天以上。