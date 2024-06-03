員警拍影片記錄將解送人犯 上傳Threads未繫安全帶遭舉發、處分申誡

北市中山警分局建國派出所張姓、林姓2名員警，昨天從派出所出發至分局，準備解送人犯至桃園地檢署，張員持手機拍短影片，上傳社群Threads分享工作點滴，不料，影片中2人未繫安全帶，遭依道路交通處罰條例舉發，且加重處分記申誡。

員警Threads分享「台北-桃園一日解送人犯 雨下不停」，影片中張員駕駛警車、林員在右前座，兩人身穿警察制服，沒有繫上安全帶。據悉，兩人為警專37期同學，因一時興起紀錄兩人難得一同執勤，解送人犯至桃園，且遇上下雨天等，才會拍下影片上傳社群，由於人犯在夜宿拘留所，當時兩人剛從派出所出發前往分局途中，人犯尚未上警車。