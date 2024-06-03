新北女行經城林橋突墜河 搜尋2小時救起不幸身亡

新北市板橋區城林橋今天驚傳墜河意外。1名40多歲蕭姓女子上午10時許行經城林橋時，突然從橋上墜落大漢溪，路過民眾驚見立即報警。消防人員獲報到場救援，並出動船艇在河面上來回搜尋，12時許終於發現墜河的蕭女，但蕭女被救起時已無生命跡象。板橋警方目前已到場調查並通知家屬，釐清蕭女墜河原因。

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