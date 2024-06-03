新北女行經城林橋突墜河 搜尋2小時救起不幸身亡
新北市板橋區城林橋今天驚傳墜河意外。1名40多歲蕭姓女子上午10時許行經城林橋時，突然從橋上墜落大漢溪，路過民眾驚見立即報警。消防人員獲報到場救援，並出動船艇在河面上來回搜尋，12時許終於發現墜河的蕭女，但蕭女被救起時已無生命跡象。板橋警方目前已到場調查並通知家屬，釐清蕭女墜河原因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言