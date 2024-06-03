新北男無照開車右轉失控 停車格21機車遭撞全倒

新北市19歲黃姓男子日前開車行經土城區金城路時，疑因不熟悉車輛操控，右轉後車輛失控直接撞上路邊停車格機車，導致21輛機車遭撞倒地，黃男見狀嚇得立即下車報警。土城警方獲報趕抵，發現黃男並無駕照，經酒測後並未喝酒，車禍肇責歸屬仍待警方調查釐清。但黃男恐將先面臨21名受損機車車主求償。

據了解，並未持有汽車駕照的19歲黃男，上周二（5月28日）開著跟朋友借來的車，行經新北市土城區青雲路欲右轉金城路二段242巷時，疑因不熟悉車輛性能，車輛右轉時先跨越雙黃線，黃男趕緊將方向盤轉回卻導致車輛失控，撞上停在路旁停車格內的21輛機車，所幸並未造成人員傷亡。