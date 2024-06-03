新北男無照開車右轉失控 停車格21機車遭撞全倒
新北市19歲黃姓男子日前開車行經土城區金城路時，疑因不熟悉車輛操控，右轉後車輛失控直接撞上路邊停車格機車，導致21輛機車遭撞倒地，黃男見狀嚇得立即下車報警。土城警方獲報趕抵，發現黃男並無駕照，經酒測後並未喝酒，車禍肇責歸屬仍待警方調查釐清。但黃男恐將先面臨21名受損機車車主求償。
據了解，並未持有汽車駕照的19歲黃男，上周二（5月28日）開著跟朋友借來的車，行經新北市土城區青雲路欲右轉金城路二段242巷時，疑因不熟悉車輛性能，車輛右轉時先跨越雙黃線，黃男趕緊將方向盤轉回卻導致車輛失控，撞上停在路旁停車格內的21輛機車，所幸並未造成人員傷亡。
土城警方獲報到場對黃男進行酒測，發現黃男酒測值為0並未酒駕，全案依交通事故相關規定處置，另針對黃男跨越雙黃線及無照駕駛部分依規定舉發，確切車禍原因及肇責歸屬仍待警方調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言