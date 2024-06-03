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愛車遭撞擋風玻璃還被砸毀 車主清晨欲開車見狀氣炸

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市26歲鄭男昨天凌晨5時許準備開車時，發現停在板橋區中正路巷內的愛車右前車身遭撞，擋風玻璃也被砸毀，鄭男氣得立即報警。海山警方獲報調閱監視器，發現凌晨2時許1輛紅色轎車疑似撞上鄭男轎車，紅色轎車駕駛隨後下車砸毀擋風玻璃後離去，警方目前已鎖定涉案車輛，將通知車主到案說明釐清案情。

從監視器畫面中發現，駕駛紅色轎車的男子，昨天凌晨2時許駛入板橋區中正路這條巷弄時，疑似不慎撞上鄭男的轎車，紅色轎車車主下車察看後，疑似不滿平常停車的地點遭他車停走，竟持不明物體砸向鄭男車輛擋風玻璃，導致擋風玻璃當場碎裂。

鄭男昨天凌晨5時許準備開車時，發現愛車遭毀損氣得立即報警，堅持提出毀損告訴。海山警方獲報後調閱監視器，目前已鎖定涉案紅色轎車車牌，將通知車主盡速到案說明以釐清案情。

鄭男車輛擋風玻璃遭砸破裂。記者黃子騰／翻攝
鄭男車輛擋風玻璃遭砸破裂。記者黃子騰／翻攝
紅色轎車車主持不明物品砸毀鄭男車輛擋風玻璃。記者黃子騰／翻攝
紅色轎車車主持不明物品砸毀鄭男車輛擋風玻璃。記者黃子騰／翻攝

擋風玻璃 監視器 車主

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