獨／高雄車手提領257次得手500萬 偕女友出國機場被逮
陳姓男子當詐團車手，拉黃姓女友及同學王姓男子加入，3人從今年3月下旬起陸續在高雄市林園和大寮區提領257次，得手約500萬元，轄區警方接獲165反詐騙專線派案，以車追人，得知陳欲帶女友爽出國度假，上月4日在桃園機場候機室攔截2人，陳因涉詐欺、違反洗錢防制法被檢方聲押獲准，餘2人交保候傳。
根據了解，32歲的陳姓男子是詐騙集團的車手頭，上游指示將提領因假投資受騙的被害人的匯款，陳找了黃姓女友（29歲）、國中同學王姓男子（30歲）一起加入車手行列。
3人從今年月24日起陸續於高雄市林園和大寮的超商、賣場的ATM輪番提領被害人的詐款，共計257次，得手500萬元，至少上百人受害。
轄區林園警分局警方4月15日接獲165反詐騙專線的派案，展開追查，發現陳男駕車載黃、王二人，輪流下車領錢；其中王男曾在超商ATM提款時，因形跡可疑遭員警盤查，但當時因無異狀，警方登記資料後讓其離去。
後警方過濾轄區提領車手的資料，發現王曾被盤查，以車追人，查知陳等3人當車手得手500萬，報酬至少30餘萬元，又怕被警方查上門，5月4日下午4時帶著女友從桃園機場搭機飛馬來西亞度假。
警方掌握兩人出國行蹤，當天通知移民署配合，在陳、黃二人持護照出關，進入候機室，逃也逃不了時，上前逮人，原以為可以爽爽出國的兩人見到警方，當場傻眼；警方隔天另在林園區逮捕王男。
陳聲稱，為了能快速獲利賺錢才當車手，報酬以天計酬，每日約拿萬元；警詢後，3人被依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦，其中陳因涉嫌重大、有逃亡之虞，檢方聲押獲准，另黃、王二人各以5萬元及8萬元交保候傳。
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