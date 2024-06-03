影／桃園警車攔捕贓車2警受傷 警車6汽機車連環撞

桃園市45歲陳姓男子昨天下午在平鎮區民宅偷竊一輛轎車，警方據報鎖定贓車方向，出動警網追捕，警員陳俊錋、張巧君開警車追至楊梅區萬大路，攔阻贓車過程竟遭撞擊，另5輛汽機車受損，陳、張2警受傷，陳男棄車逃逸被當場逮捕，警方今天表示，陳嫌警訊後依妨害公務、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，陳俊錋右側前臂挫擦傷、張巧君頭部外傷合併腦盪症送醫無大礙，照常執勤。

平鎮方表示，陳姓竊嫌無業，有偷竊、毒前科，他昨天下午行在平鎮區山子頂一棟民宅，利用工具開鎖偷竊一輛轎車逃逸，車主第一時間發現報案，警方根據車牌鎖定方向，派遣2輛警車攔截追捕，陳俊錋、張巧君2人開警車發現陳嫌，沿途追捕行經楊梅區萬大路，陳嫌逃逸追捕過程竟衝撞陳、張駕駛警車，再連續衝撞4輛轎車和1輛重機車損壞，現場一地零亂。

陳俊錋、張巧君駕駛警車迎面遭陳嫌強力撞擊下，警車安全氣囊當場爆開，車頭全毀，並造成陳俊錋右側前臂挫擦傷、張巧君頭部外傷合併腦盪症，所幸送醫後，2人沒有大礙，照常執勤，陳嫌連續撞擊路旁5輛汽機車嚴重損壞後停下，陳男棄車徒步逃逸，被趕到優勢警力當場逮捕到案。車禍現場被網友PO網引起熱議。