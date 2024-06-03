快訊

不只黃仁勳！蘇姿丰、梁見後、基辛格抵台都住「這酒店」 一晚房價曝光

「全聯販售雞肉」檢出違規動物用藥 2款雞蛋被抓到禁藥殘留

不是共諜、沒有洗錢為何限境1432天？ 向心遞狀聲請釋憲

影／桃園警車攔捕贓車2警受傷 警車6汽機車連環撞

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市45歲陳姓男子昨天下午在平鎮區民宅偷竊一輛轎車，警方據報鎖定贓車方向，出動警網追捕，警員陳俊錋、張巧君開警車追至楊梅區萬大路，攔阻贓車過程竟遭撞擊，另5輛汽機車受損，陳、張2警受傷，陳男棄車逃逸被當場逮捕，警方今天表示，陳嫌警訊後依妨害公務、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，陳俊錋右側前臂挫擦傷、張巧君頭部外傷合併腦盪症送醫無大礙，照常執勤。

平鎮方表示，陳姓竊嫌無業，有偷竊、毒前科，他昨天下午行在平鎮區山子頂一棟民宅，利用工具開鎖偷竊一輛轎車逃逸，車主第一時間發現報案，警方根據車牌鎖定方向，派遣2輛警車攔截追捕，陳俊錋、張巧君2人開警車發現陳嫌，沿途追捕行經楊梅區萬大路，陳嫌逃逸追捕過程竟衝撞陳、張駕駛警車，再連續衝撞4輛轎車和1輛重機車損壞，現場一地零亂。

陳俊錋、張巧君駕駛警車迎面遭陳嫌強力撞擊下，警車安全氣囊當場爆開，車頭全毀，並造成陳俊錋右側前臂挫擦傷、張巧君頭部外傷合併腦盪症，所幸送醫後，2人沒有大礙，照常執勤，陳嫌連續撞擊路旁5輛汽機車嚴重損壞後停下，陳男棄車徒步逃逸，被趕到優勢警力當場逮捕到案。車禍現場被網友PO網引起熱議。

警方表示，陳嫌偷竊民宅前轎車逃逸，竟又撞擊警車，造成警員受傷，警方訊後將陳嫌依妨害公務、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方現場測繪、拍照釐清車禍肇責，提供汽機車受損調解求償。

平鎮警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，造成2警受傷。圖／警方提供
平鎮警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，造成2警受傷。圖／警方提供
平鎮警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，造成2警受傷。圖／警方提供
平鎮警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，造成2警受傷。圖／警方提供
平鎮警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，造成2警受傷。圖／警方提供
平鎮警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，造成2警受傷。圖／警方提供
平鎮警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，造成2警受傷。圖／警方提供
平鎮警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，造成2警受傷。圖／警方提供

偷竊 桃園 警車

延伸閱讀

北橫國家風景區再拚過關 新北盼說服中央也加入大豹溪

桃園消防分隊結合運動中心救溺宣導 邊玩SUP寓教於樂

生2胎優先住社宅 桃園今年再提撥16戶鼓勵生育

桃園龍潭龍元宮建廟200年 系列活動一路玩到年底

相關新聞

獨／高雄車手提領257次得手500萬 偕女友出國機場被逮

陳姓男子當詐團車手，拉黃姓女友及同學王姓男子加入，3人從今年3月下旬起陸續在高雄市林園和大寮區提領257次，得手約500...

影／桃園警車攔捕贓車2警受傷 警車6汽機車連環撞

桃園市45歲陳姓男子昨天下午在平鎮區民宅偷竊一輛轎車，警方據報鎖定贓車方向，出動警網追捕，警員陳俊錋、張巧君開警車追至楊...

新北男無照開車右轉失控 停車格21機車遭撞全倒

新北市19歲黃姓男子日前開車行經土城區金城路時，疑因不熟悉車輛操控，右轉後車輛失控直接撞上路邊停車格機車，導致21輛機車...

愛車遭撞擋風玻璃還被砸毀 車主清晨欲開車見狀氣炸

新北市26歲鄭男昨天凌晨5時許準備開車時，發現停在板橋區中正路巷內的愛車右前車身遭撞，擋風玻璃也被砸毀，鄭男氣得立即報警...

吳桐潭移靈為何繞基隆百福社區？三代虎歃血為盟如電影情節

太陽聯盟精神領袖吳桐潭3日下午從板橋移靈到基隆六合停車場告別式靈堂有一個「特別儀式」，途中靈車會由近40輛勞斯萊斯等豪車迎靈先開到「百福社區」繞行一圈。為何安排這個舉動？引發外界好奇。原因是天道盟太陽會從百福社區發跡，吳桐潭也住過這裡，讓總裁特別回到故鄉看最後一眼，象徵「落葉歸根」。 由於是同鄉，百福社區也出了多名太陽會要角，與吳桐潭在外擴展勢力，後來還有一、二、及三代虎的菁英組織，都得透過歃血儀式宣示對組織效忠，因為接連涉入多起槍擊事件，當時檢警機關還特別成立「后羿辦公室」來壓制太陽會氣焰。

警攔查違規車輛男拒檢飛車追逐 公共危險送辦開8罰單

飛車追逐！屏東警分局公館派出所員警2日下午4點40分，屏東市大春路段攔查一輛逾檢註銷白色汽車，駕駛陳男竟不停，警攔截圍捕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。