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屏東無照男開註銷車拒檢翻田裡 遭開罰單又送辦

中央社／ 屏東縣3日電

屏東43歲陳姓男子沒有駕照，還開了1輛已經註銷的車子上路，警方2日巡邏發現要攔查，陳男拒檢逃逸到萬大橋附近後自撞翻落田裡，警方不僅開出罰單，也依公共危險罪送辦。

屏東縣警察局屏東分局第五組長蔡鴻哲今天接受訪問指出，公館派出所員警昨天下午執行巡邏勤務時，在屏東市大春路段攔查1輛逾檢註銷交通違規車子，43歲陳姓男駕駛攔查不停，通報線上警力攔截圍捕，陳男一路逃逸到萬大橋附近自撞後翻車，陳男傷勢輕微擦挫傷、無生命危險。

逃逸過程中，也造成2件交通事故，所幸都無人受傷，但其駕駛行為嚴重危害其他用路人安全，全案依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

另外，警方對陳男沿路違規駕駛行為，無照駕駛、攔檢不停等，依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。

警方呼籲，員警於執行勤務攔查時，駕駛人應配合受檢，如確有違規行為時，千萬不要逃逸，以免衍生其他嚴重後果。

交通事故 屏東縣 自撞

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