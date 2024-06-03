影／議會正副議長聲援周典論 呼籲同意交保就醫
新北市議長蔣根煌、連江縣議會議長張永江與屏東縣議長副議長盧文瑞等，上午在新北市議會舉行「全台議會正副議長聲援屏東縣議長周典論」記者會。屏東縣議長周典論因涉嫌出資幫助鴻海創辦人郭台銘收購連署連署書遭檢方聲押獲准至今。蔣根煌號召全國議會正副議長聲援周典論議長簽署聯合聲明書，呼籲盡速同意周典論議長交保就醫。
蔣根煌表示，屏東縣議會周典論議長，因涉入鴻海創辦人郭台銘總統連署案，自去年12月26日遭法院裁定收押禁見至今，屏東地方法院日前又再延押2個月禁止接見、通信。質疑社會上許多重大刑案也無如此羈押長的時間。
蔣根煌指出據報載5月28日屏東地方法院開庭勘驗同案被告三人偵訊時部分筆錄，檢察官曾說「以大局為重，給一點處理時間查證」、「涉及政治案件，不是一個人可以決定」、「上面都同意，再放人」，這讓人很難不聯想到是否有政治力介入。蔣根煌呼籲，周典論患有心臟疾病，在押期間，還曾到屏東基督教醫院掛急診，希望法院能人道考量，同意周議長盡速交保，做進一步治療。
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