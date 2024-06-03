警攔查違規車輛男拒檢飛車追逐 公共危險送辦開8罰單

太陽聯盟精神領袖吳桐潭3日下午從板橋移靈到基隆六合停車場告別式靈堂有一個「特別儀式」，途中靈車會由近40輛勞斯萊斯等豪車迎靈先開到「百福社區」繞行一圈。為何安排這個舉動？引發外界好奇。原因是天道盟太陽會從百福社區發跡，吳桐潭也住過這裡，讓總裁特別回到故鄉看最後一眼，象徵「落葉歸根」。 由於是同鄉，百福社區也出了多名太陽會要角，與吳桐潭在外擴展勢力，後來還有一、二、及三代虎的菁英組織，都得透過歃血儀式宣示對組織效忠，因為接連涉入多起槍擊事件，當時檢警機關還特別成立「后羿辦公室」來壓制太陽會氣焰。

2024-06-03 11:40