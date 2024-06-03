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警攔查違規車輛男拒檢飛車追逐 公共危險送辦開8罰單
飛車追逐！屏東警分局公館派出所員警2日下午4點40分，屏東市大春路段攔查一輛逾檢註銷白色汽車，駕駛陳男竟不停，警攔截圍捕，陳男一路逃到萬丹，過程中撞到行駛中2輛汽車造程車損，最後陳男逃逸到萬大橋附近後自撞翻車摔入田裡，警方今將陳男依公共危險罪送辦，追車交通違規部分，開出8張罰單。
屏東警分局指出，2日下午公館派出所員警執行巡邏勤務，在屏東市大春路段攔查一輛逾檢註銷交通違規自小客車，駕駛43歲陳男攔查不停，員警通報攔截圍捕，該車一路逃逸到萬大橋附近自撞後翻車，陳男傷勢輕微擦挫傷無生命危險。
警方表示，逃逸過程發生2起交通事故，所幸無人受傷，駕駛陳姓男子的行為嚴重危害其他用路人安全，全案依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。另警方對陳男沿路違規駕駛行為，無照駕駛、攔檢不停等違規行為依違反道路交通管理處罰條例製單舉發。
警方呼籲，員警於執行勤務攔查時，駕駛人應配合受檢，如確有違規行為時，千萬不要心存悻悻逃逸，以免衍生其他嚴重後果。
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